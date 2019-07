Miranda! regresa al origen de su electrónica, para popularizarla

El dueto argentino de electro-pop integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas regresa a la Ciudad de México —luego de su exitosa participación durante la vigésima edición del festival Vive Latino— para hacer un recorrido por los primeros tres materiales de su trayectoria: Es Mentira (2002), Sin Restricciones (2004) y El Disco de tu Corazón (2007).

“Los tres en su conjunto significan el inicio y los primeros años de Miranda!, que fueron sorpresivos para nosotros. El primero lo veo muy inocente y amateur, en un punto le tengo mucho cariño porque fue grabado de manera bastante desprolija, en mi departamento. El segundo fue la primera vez que trabajamos con productores externos, que nos ayudaron a redefinir el sonido y clarificar la grabación. Y el tercero fue el primero que hicimos con Cachorro López (Gerardo Horacio López von Linden), con quien al día de hoy mantengo una relación superfluida de trabajo y amistad”, explicó Alejandro Sergi a Crónica.

“También fue un poco la consagración del grupo y de nuestro sonido, a partir de estos tres discos creo que hemos sentado una base sobre la cual empezamos a trabajar todos los demás”, agregó y adelantó que tras los siete discos que componen su trayectoria, a finales del año en curso, esperan sacar un nuevo material.

En ese sentido, recientemente lanzaron “Me gustas tanto”, primer sencillo que compondrá su futuro disco: “Es un tema house que cuenta una historia triste pero en un tono casi de comedia, divertido, que es algo ya clásico de nosotros, habla de un amante que lo da todo, pero más que de eso habla desde la otra parte, cuando uno comienza a perder los detalles porque siente que a la otra persona ya la tiene conquistada al 100%; viste esa frase que dice que ‘el amor hay que renovarlo todos los días y que no hay que perder los detalles del primer tiempo’, aunque la chispa se vaya hay que tratar de mantener viva esa fantasía”, definió.

“La canción es representativa de todo lo que trae el álbum, porque es un disco en el que nos pusimos a trabajar con las máquinas Juliana y yo solamente, volvimos a hacer un disco techno y electrónico, como tal vez los primeros discos, porque teníamos ganas de volver a conectar con eso y reafirmarnos en nuestro sonido madre, en un momento en el que el pop está cambiando muchísimo”, aseguró.

Esa retrospección fue en parte producto de una reflexión en torno a las tendencias musicales actuales: “Aunque nos gustan los cambios y escuchamos cosas nuevas, sentimos que incluir el género urbano no es lo nuestro, sería subirnos a una bola muy grande de música. Por el contrario, creemos que si nos reafirmamos en nuestro sonido podemos marcar la diferencia desde ahí, a riesgo de quedar un poco anticuados, pero a fin de cuentas es lo que nos sale y lo que nos gusta, así que nos la jugamos con eso”, apuntó.

Si bien las temáticas a lo largo de su carrera no han variado mucho, con el tiempo han perfeccionado su lírica, dejando un poco de lado ese sentido intempestivo y dramático que protagonizaban sus primeras composiciones; las cuales, no obstante, mantienen una vigencia que permite a los nuevos públicos identificarse con ellas.

“Lo que se aleja un poquito más desde aquellos discos a lo que hacemos ahora, es la estética sonora que remite justamente a los dosmil, ya pasaron algunos años y nosotros vamos a tocar las canciones de la misma manera”, señaló en referencia al concierto que ofrecerán el próximo 24 de agosto en la ciudad capitalina, para el que se han propuesto reproducir los temas lo más fielmente posible a la versión original.

Cabe mencionar que además de ser los discos con los que se colocaron bajo la lupa internacional, abriéndose pasó rápidamente sobre todo por Latinoamérica y valiéndoles la nominación al Grammy Latino, serán también con los que pisarán el escenario del Pepsi Center WTC por primera ocasión.

Pero tras 18 años de reafirmarse con un proyecto que, contrario a la mayoría, no busca encontrar el hilo negro ni caer en tendencias, reconocen que es un momento crucial para la música electrónica: “Tenemos ganas de hacer algo bien electrónico, porque si bien lo urbano domina en la escena de la música cantada, yo creo que la electrónica también está en un momento superfuerte y con eventos muy convocantes”, destacó.

“A la vez siento que en español no hay tantos exponentes de electrónica cantada, así que me parece que hay un espacio para investigar, en el que nosotros estamos desde nuestros inicios. Y creo que nuestra evolución ahora es la de tratar de llevar ese estilo de vuelta a lo popular, que la electrónica no se tome solamente para bailar con Djs —aunque me encanta—. sino que también se pueda incorporar esa música en el gusto del público en general.