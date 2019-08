Mississippi Queens se pone filosófico con su propia alegoría del carro alado

En los tiempos de la bola se sobrevive sin mucho sentido, saturados de información banal y estereotipos de una vida exitosa, todo producto de un sistema que procura más al entretenimiento que a la formación del individuo, tal como lo ilustraba Carlos Monsiváis en Los Rituales del Caos, un texto que fuera de simplemente exponer la cultura popular de los años noventa, permite entender cómo se llegó a una sociedad fanática por el espectáculo y al mismo tiempo, desinteresada por todo lo que respecta a ella, dos décadas después.

Un preámbulo que me atrevo a añadir antes de hablar de Mississippi Queens, proyecto originario de Monterrey que reflexiona y se posa ante tales cuestionamientos, en la búsqueda por crear un eco en las mentes de quienes los escuchan, más allá de caer en tendencias musicales: “Muy atareado el regreso, haciendo las cosas a nuestro modo y tiempo, preparamos el material lo mejor que se pueda antes de presentarlo al público, no nos interesa estar sacando cualquier cosa nomás por que sí o por estar ahí”, asegura a Crónica, David Cavazos, vocalista de la banda.

Aunque no es imperativo que la música lleve consigo un mensaje social, desde 2012 este quinteto regio, se ha levantado con el estandarte de la inconformidad. Sin ser los únicos ni los últimos en hacerlo, son los primeros en hacerlo a su modo, con una propuesta llena de personalidad gracias a su peculiar lírica, la cual arrastra un grupo de incisivas críticas que a su vez son acompañadas por armonías vocales que añaden un toque dramático al rock clásico que interpretan; un desfile conceptual con el que seguramente no descubren el hilo negro, pero sí sobresalen entre los proyectos que suenan a lo mismo dentro de la escena nacional.

Su primer desfile marchó al ritmo de En los tiempos de la bola (2016), el primer material de larga duración con el que consiguieron abrirse camino entre algunos de los escenarios más importantes de México: Vive Latino, Pal Norte, RMX212, Hellow Festival, Fimpro y Nomadx.

Temas como “Los hijos predilectos de Dios” —en el que hacen un comparativo de los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto— o “Ciudad Paraíso”, fueron los últimos de esa primera producción que contaron con videoclip; dando pie en su proceso a la reflexión de un nuevo concepto.

“Lo que cambió fue la perspectiva personal, el disco de Los tiempos de la bola hablaba mucho hacia afuera, fue un disco de mano alzada, como de una crítica social antisistémica, y ahora estamos presentando Conversaciones/Con uno/Mismo, que es un poco lo contrario”, explica.

Tal como su nombre lo puede sugerir, la futura segunda producción es en realidad una trilogía de EP producidos por Lapas, con quien trabajaron durante el material anterior, todo de manera independiente. En esta nueva producción definen distintos estados del individuo, siendo ahora la unidad de la sociedad, el objeto de estudio de “Las Reinas”.

“Es como una terapia psicológica, es una conversación contigo mismo, una pregunta sobre ¿quién eres, por qué haces lo que haces y cómo estás atacando los problemas que traes, de raíz?, antes de poder empezar a tratar de cambiar el medio exterior, primero creo que tenemos que entendernos a nosotros mismos”, expresa Cavazos, quien es en buena medida, el encargado de escribir las letras.

“Personalmente tuve algunos encontrones con la vida real en todos los aspectos, todo esto me llevó a querer explorar un poco más mi subconsciente y comprendí que era muy importante que todo el mundo lo hiciera, porque creo que no podemos hablar de una mejor sociedad o de un cambio, si no entendemos cada quien lo que estamos haciendo”, agrega.

El primer sencillo que se desprende es “Prognosis”, el cual aborda el tema de la salud mental. “Cuando estamos tan acostumbrados y anestesiados a ver en la televisión que hay 30 o 40 muertos más, este robo aquí y ese secuestro allá, nos vamos haciendo más robóticos e inhumanos ante todos estos temas y eso tiene que ver mucho con nuestra crianza, con cómo nos está envenenando el exterior, así que creo que era justo y necesario que antes de seguir gritando hacia afuera, hagamos una verdadera autocrítica para tratar de entender cómo funciona nuestra propia mente”.

El segundo sencillo es “Conversaciones”, justo el que da el nombre al primer EP. Cada bloque está dividido temáticamente en: Conversaciones sobre todo lo negativo que se ha impregnado a ti y que te ha envenenado, proyectando tu personalidad más oscura; Con Uno refleja esa búsqueda por la persona que eres en realidad desde un aspecto positivo; finalmente Mismo une a ambas partes en una reconciliación que comprende una parte no existe sin la otra.

Algo que en términos platónicos nos remonta a la alegoría del carro alado, que justo explica la esencia del alma humana a partir de la ambivalencia de su ser (para mayor referencia leer el diálogo Fedro de Platón). De este modo, David y Diego Cavazos, Óscar Cereceda, Saverio Giandusa y Gerardo Escamilla, se ponen filosóficos para promover la autocrítica dentro de “una generación cautiva, conectada y dividida/Entre profetas, mesías y tendencias colectivas/Se te espera, te alinees o te quedes fuera… o te mueras” – letra de “La Bola”.