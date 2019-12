Mohamed: "Estamos con la suerte del campeón"

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró que su equipo mostró la suerte de los destinados a ganar y tratará de confirmarlo el domingo en la final del torneo Apertura.



"Estamos con la suerte del campeón que hace los goles en el momento justo. América nos hace gol y empatamos antes del descanso y después anotamos el gol decisivo en el último minuto", señaló el estratega.



Los Rayados de Mohamed se impusieron por 2-1 en el duelo de ida de la final con anotaciones del colombiano John Stefan Medina y el argentino Rogelio Funes Mori, mientras el América anotó por un autogol de Carlos Rodríguez en el duelo de ida de la final.



"El equipo sacó la hombría para ganar, el gol (de Funes Mori) habla por sí solo, fue un golazo y ojalá nos sirva para ser campeones, sería espectacular", señaló.



Monterrey es uno de los dos equipos más ganadores de puntos en México en los últimos cuatro años, pero siempre perdió en la hora decisiva y no conquista un título desde el 2010, racha que tratará de borrar el domingo en el Azteca.



"Ganamos, tenemos ventaja, la estadística dice que hace mucho que no perdemos, así que primero nos tienen que ganar por un gol para ir al alargue. O sea, tenemos una ventaja importante", observó.



Monterrey viene de ganar el tercer lugar en el Mundial de clubes de Catar. Al cansancio de la competencia se sumó el viaje largo desde Doha, lo cual influyó en una baja de rendimiento de algunas figuras, según el técnico.



"Algunos jugadores se sintieron el viaje y no tuvieron su mejor versión, no todos reaccionan de la misma manera, sabíamos que podía ser así, sin embargo el equipo se entregó y fue a buscar el triunfo", aseveró.



Mohamed reconoció que después de la expulsión de Sebastián Córdova en el minuto 51 el América se encerró bien y sus futbolistas sintieron el desgaste, aunque alcanzó para ganar el partido.



"Iremos a jugar como jugamos todos los partidos de visitante, buscando ganar", concluyó en referencia al duelo de vuelta de la final, el domingo.