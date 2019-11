Mónica Macisse reforzará política contra discriminación: Sánchez Cordero

Sánchez Cordero destacó la necesidad de armonizar el marco legal con los más altos estándares en igualdad y no discriminación, así como cambiar la forma en que se hacen las políticas públicas de manera estructural para construir igualdad.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta a Mónica Macisse Duayhe, como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) para el periodo 2019-2023, lo que permitirá consolidar una política nacional en esa materia.

Recordó que uno de los objetivos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar las libertades de todas y todos los mexicanos, y combatir toda forma de discriminación.

“Nos congratulamos con la decisión del presidente de elegir a Mónica como presidenta del Conapred para el periodo 2019-2023. Tenemos la absoluta convicción de que su perfil responde plenamente a los retos que implica consolidar la política nacional por la igualdad y no discriminación”, expuso.

Señaló que, si bien hay avances en el ámbito legislativo en la materia, todavía se enfrentan grandes retos y desafíos, por lo que es necesario el acompañamiento de la sociedad civil para alcanzar las políticas públicas necesarias para esta tarea.

Dijo que la lucha contra la discriminación no se puede detener y que para consolidar la política pública es indispensable involucrar a todos los actores sociales, la articulación de los tres poderes del ámbito federal y local, el sector privado, organismos internacionales y sociedad civil.

Resaltó que la Conapred tiene instrumentos de medición confiables que se encuentran en el Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, herramientas de política pública y un mapa de lo que se debe trabajar en todos los sectores descrito en el Programa Nacional para la igualdad y no discriminación.

Consideró que el trabajo que hasta ahora ha realizado la Conapred fue posible gracias a la gestión de Alexandra Haas y sus colaboradores.

“Se lo dije hace unos días y hoy quiero reiterar mi reconocimiento a Alexandra Haas y su equipo por su trabajo a favor de la igualdad de todas las personas”, expresó.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reiteró su reconocimiento y su aprecio a Alexandra Hass Paciuc por su trabajo, y dio la bienvenida a la nueva titular, quien, añadió, deberá enfrentar el discurso discriminatorio y xenofóbico que ha sido visible en los últimos meses en el país.

Al tomar protesta, Mónica Macisse manifestó que se identifica con el proyecto de López Obrador, pues por primera vez se dijo públicamente que el racismo es un hecho en México, y existe el reto de refrendar las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, como las personas indígenas.

“En ese sentido voy con el proyecto, me siento identificada con ello. Este proyecto es revolucionario y lo tiene que ser, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”, agregó.

