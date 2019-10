MonkeyBee Festival se alza con bandera de independencia

“Nos cansamos un poco de las bandas de siempre, la mayoría de los festivales en México apuestan por lo mismo y es bastante aburrido. MonkeyBee nace con la idea de traer bandas que en un principio no gustarán, porque son proyectos que tienen una idea mucho más novedosa detrás de sí. Así fue como algunos amigos nos juntamos, reunimos algo de capital y emprendimos la aventura de armar este festival”, explicó Carlos Calderón, organizador del festival.

Buscan llamar la atención de un nicho en específico, no hay grandes nombres mediáticos, pero si bandas de culto como The Asteroid No. 4 o The Cynics, dos íconos dentro de la escena independiente.

“Estamos conscientes de que el evento va dirigido a un nicho, a la gente que le gusta el garage y la psicodelia. Pero también queremos que vaya gente dispuesta a escuchar y a disfrutar nuevas propuestas”, destacó.

Los boletos para el festival ya están disponibles a través del sistema Boletia.