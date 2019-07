Monreal advierte que no se permitirá ampliación de gobierno; diputados no intervendrán

Desde el Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no se permitirá ninguna ampliación de gobierno a nadie y pidió a otros actores políticos de los estados de la República que ni se atrevan a intentar replicar lo que se registra en Baja California.

“No se va a permitir ninguna agresión, no se va a permitir ninguna alteración al espíritu de la Constitución, de la máxima Carta en nuestro país, así es que no se vean tentados porque no se va a aceptar ninguna ampliación de periodo fuera del que establece la legislación y fuera del que se vote en las urnas”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado, rechazó la posibilidad de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional contra esa reforma en Baja California, pues explicó que esa soberanía no tiene facultades para una acción en ese sentido que implica trastocar “la reforma de un estado libre y soberano”.

“No hay claramente una facultad de la Cámara de Diputados para incluso establecer una controversia constitucional, entonces nosotros no podemos condenar el que se esté trastocando el orden constitucional, trastocando nosotros mismos el orden constitucional y tratando de impugnar una reforma de un congreso de un estado libre y soberano del país”, sostuvo.

Ambos fueron entrevistados en el informe de actividades de senadores de Morena, donde Mario Delgado insistió en que la Cámara de Diputados no intervendrá en este tema de Baja California.

“Esto lo tiene que resolver la Corte que es quien se encarga de definir si esto es constitucional o no”, recalcó.

NO HAY VICTORIAS PARA SIEMPRE. Por otra parte, Monreal al participar en el primer informe del senador Higinio Martínez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, demandó a los morenistas que son gobernantes y legisladores que deben cumplir con las expectativas y dar resultados, pues advirtió que si no los cumplen “la gente le va a retirar el apoyo” a Morena.

“No hay victorias para siempre ni hay derrotas permanentes, y sobre todo a los alcaldes y a las alcaldesas; la gente los está observando. La gente quiere que haya cumplimiento.”, sostuvo.

De hecho aseveró que no importa que Morena tenga mayoría casi calificada en el Congreso, pues tiene la obligación de actuar a la altura de las exigencias .

“No es sólo ganar, ahora hay que cumplir y poder generar condiciones propicias para que la gente reitere, ratifique el respaldo en una alternativa política que como nunca se presentó en este país”, estableció.