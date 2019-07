Monreal descarta perseguidos o presos políticos en este sexenio

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en este gobierno no habrá perseguidos ni presos políticos, sino la aplicación de la ley, contra delincuentes comunes.

Ello luego de los procesos penales que se les siguen a personajes como Emilio Lozoya, Juan Collado y ahora el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien logró un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

“En este gobierno estimo que no habrá ningún preso político, sino delincuentes comunes, presuntos responsables de delitos cometidos en distintos momentos de la historia, no creo, totalmente señalo con contundencia que en este gobierno no habrá presos políticos.”, recalcó.

Monreal también advirtió que sería reprobable un eventual pacto de impunidad con Javier Duarte para que el exgobernador de Veracruz obtenga su libertad.

“Lo de (Javier) Duarte también leí algo, no sé bien cómo esté el asunto, pero cualquier negociación al margen de la ley también es reprobable”, estableció.

Monreal consideró que a estos personajes se les deben garantizar dos principios fundamentales: la presunción de inocencia y el debido proceso.

—¿No son perseguidos políticos?

—No creo que tengan ese carácter, totalmente señalo con contundencia que en este Gobierno no habrá presos políticos. Habrá sometidos a proceso penal quienes hayan cometido violaciones a la ley o actos de corrupción o bien, actos que en el pasado se mantuvieron impunes.

En este Gobierno —recalcó— no habrá ningún preso político, sino delincuentes comunes, presuntos responsables de delitos cometidos en distintos momentos de la historia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política advirtió que todos los que se dedican al servicio público o a las diligencias políticas, sindicales o de otra índole, deberán de tener cuidado porque las cosas no podrán seguir iguales y la aplicación de la ley sin excepción, será una regla general.