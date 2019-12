Monreal pide a AMLO revisar cualquier cambio al T-MEC antes de firmarlo

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, expresó su preocupación por la coyuntura que vive el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos y Canadá, pero advirtió que el Senado no será “Oficialía de Partes” por lo cual reveló que solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, remitir a la Cámara alta cualquier adéndum o anexo para ser revisado antes de ser firmado.

“Si va a haber un anexo o un adendum debemos estar enterados, no somos Oficialía de Partes y tampoco queremos ser tratados como tales, sin que nosotros lo hayamos visto, revisado y aprobado, no es conveniente que se firme, hasta en tanto no tenga el visto bueno del Senado”.

Monreal admitió que además de la intención de Estados Unidos de hacer inspecciones a centros laborales en México, existen otros 12 puntos que el gobierno de Trump busca incorporar en el T-Mec aunque prefirió no abundar en ellos a fin de no poner en riesgo las negociaciones que se realizan entre ambos países. Pese a todo, el coordinador de Morena negó que ese acuerdo comercial esté en riesgo por las modificaciones que Estados Unidos pretende hacerle, el clima electoral en ese país y el proceso de juicio político que enfrenta el presidente Donald Trump, aunque no descartó que se le incorporen elementos para enriquecer ese acuerdo trilateral.(Alejandro Páez)