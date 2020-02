Moody’s prevé lenta recuperación de economía mexicana en 2020

La calificadora Moody’s afirmó que la economía de México se recuperará lentamente en 2020, con un avance de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), apuntalado por un crecimiento del consumo.

“Después de una década de crecimiento constante, se contrajo a 0.1 por ciento en 2019, pero probablemente se recuperará a 1.0 por ciento en 2020 y 2.1 por ciento en 2021”.

En su reporte titulado Households will contribute little to Mexico’s modest recovery, la firma internacional detalló que las remesas provenientes de Estados Unidos, las cuales representan una porción creciente del consumo privado en México, continuarán soportando el consumo de los hogares, especialmente en el segmento de materiales para la construcción.

“El crecimiento de las remesas se ha acelerado en los últimos cinco años, duplicando su participación en el consumo privado al 5.5 por ciento y las entradas de dichas transferencias ascienden a 36 mil millones de dólares anuales o 3.0 por ciento del PIB”.

Gersan Zurita, senior vice president de Moody's, advirtió que “cualquier disminución en el empleo o ingresos en Estados Unidos, y por ende de las remesas, pudiera afectar el consumo en ciertos estados más dependientes de estos ingresos”.

El reporte de la calificadora refirió que casi todos los trabajadores migrantes mexicanos, el 97 por ciento, trabajan en Estados Unidos, y toman empleos poco calificados en construcción y manufactura, lo que representa casi el 35 por ciento de todos los trabajos realizados por esos mexicanos.

Michoacán, Jalisco y Guanajuato son los tres mayores receptores de flujos de remesas, con 10 por ciento del total.