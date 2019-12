Morales anuncia reunión del MAS en Argentina para elegir candidato electoral

El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer que dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), viajarán el próximo 29 de diciembre a Buenos Aires para “debatir” y convocar un encuentro en la frontera entre Argentina y Bolivia para elegir a su candidato para la repetición electoral en el país andino.

El exmandatario detalló que en el encuentro fronterizo, al que acudirán “unos mil dirigentes y delegados” y que habrá representantes del gobierno argentino para garantizar “cierta seguridad”.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera. Me van a acompañar pero también el gobierno nacional de Argentina para cierta seguridad”, agregó Morales durante una entrevista en Radio La Red.

Como posibles candidatos afirmó que “hay muchos” y deslizó los nombres de los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía, Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de las elecciones presidenciales de Bolivia aún no está oficialmente fijada, pero se espera que la primera vuelta se celebre en marzo de 2020.