Morena carece de línea política: Norberto Amaya Aquino

Norberto Amaya Aquino, aspirante a la candidatura por la dirigencia nacional de Morena, aseguró este sábado que a este partido le falta “línea política”, por lo que es necesario renovarlo.

Asimismo, exhortó al diputado y correligionario, Mario Delgado, y a la propia secretaria general y presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, a un debate público rumbo a las elecciones de la dirigencia nacional de este instituto político.

Respecto a Bertha Luján, otra aspirante a dirigir los destinos del partido en el poder, Amaya Aquino aseguró que no sería sano que obtuviera la presidencia partidista, porque “está muy empoderada a través del nepotismo que ejerce al tener a familiares directos como servidores públicos”.

En conferencia de prensa, el morenista aseguró que se requiere que este instituto político sea un partido acorde con el actual gobierno y de representación popular.

Consideró que hoy Morena se rige bajo prácticas heredadas de otros partidos y de un sistema político caduco y obsoleto, “convertido en la panacea de sus participantes, donde algunos se han enquistado y no permiten el avance a la democratización”.

Aseguró que Morena no ha sido lo suficientemente crítico con el actuar de su dirigencia ni de la militancia y por ello “exigimos esa democracia tan necesaria y se respete la voluntad de la mayoría donde auténticamente tengamos una representación”, puntualizó.