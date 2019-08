Morena CDMX, acarreo y clientelismo para casas y préstamos a emprendedores

Morena CDMX, el partido del Presidente y de la Jefa de Gobierno moviliza a los seguidores de organizaciones civiles a eventos masivos en los que son atendidos por los funcionarios responsables del manejo de apoyos directos para la población de la capital. El sábado pasado, en Portales, una reunión privada organizada por la Unión Popular Benita Galeana, fundada por Martí Batres, y liderada actualmente por Víctor Hugo Espinosa, da cita a los solicitantes de créditos de vivienda y a los que desean un crédito como emprendedores. En realidad, ambos temas recaen en los mismos seguidores de estos morenistas. Los grupos de WhatsApp de peticionarios de vivienda fueron convocados a este evento porque la meta era tener 3 mil asistentes. Quienes están integrados a grupos que solicitan casas, ese sábado se convierten también, si es su deseo, en emprendedores necesitados de un crédito Fondeso.

Aquí no hay intermediación, se asegura en algún momento al micrófono, pero el acarreo de 3 mil personas a este evento privado se ha hecho a través de las redes de organizaciones morenistas a las que Crónica se ha infiltrado desde hace meses. El evento en Portales, el terruño de la familia Batres, contó con la presencia de Fadlala Akabani, director del FONDESO. Estar allí hace merecedor a los asistentes de trato preferencial, incluso compartir a los ciudadanos peticionarios del número del celular personal del funcionario público.

La creación de redes en torno a liderazgos como el de Víctor Hugo Espinosa es patente en este tipo de reuniones masivas, re en las mismas sedes en las que el partido muestra su músculo en época electoral. Sons esas mismas redes las que llevan a la reunión en la que el titular de FONDESO se pone a disposición de los miembros de la Benita Galeana.

Todos los nombres de la organización. No es la primera vez que la Unión Popular Benita Galeana organiza reuniones y eventos privados entre funcionarios públicos y sus agremiados. A José de Jesús Martín del Campo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX se le puede ver hasta en celebraciones de fin de año de la organización.

Las diputadas Leticia Varela y Paula Soto, acompañadas del mismo Fadlala Akabani, en otras ocasiones han sido invitados de honor en eventos de la Benita Galeana, en los que comparten mesa con Martí Batres quien actualmente es presidente del Senado de la República.

El actual cabecilla de la Benita Galeana, Víctor Hugo Espinosa, en el 2014 fue candidato a diputado suplente de Gerardo Villanueva Albarrán en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y posteriormente se desempeñó como asesor de Villanueva Albarrán, actual secretario particular de la presidencia directiva del Senado y que en meses anteriores fue señalado por gozar de un sueldo mensual superior a los 140 mil pesos, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que nadie ganaría más que el presidente, límite que Albarrán superaba, y por mucho.

La reunión. La organización de este evento masivo empezó con la “convocatoria”, como llaman sus miembros a la solicitud de asistencia obligatoria de sus integrantes a esta reunión: mediante grupos de WhatsApp, Víctor Hugo les hizo llegar un mensaje en el cual les pedía a sus agremiados su asistencia al evento, pero además les solicitaba a cada uno llevar 10 acompañantes e inclusive les instruye llevar a toda su familia, pues en el mensaje enfatizaba “hay que meterle muy duro a esta convocatoria, porque tenemos que ser más de 3 mil compañeros”.

Por medio de estos chats también les compartió los formatos de las solicitudes de crédito ante el Fondeso y un documento en el cual se explicaban los tipos de créditos que el fondo tiene y los requisitos. Entre los grupos que reciben este material están quienes se supone que tenían el interés original de conseguir un crédito de vivienda vía el INVI.

La reunión masiva fue celebrada en el Salón Flamingos, en la alcaldía Benito Juarez, lugar que la Benita Galeana suele utilizar.

A las 5 en punto cientos de agremiados de la organización empezaron a darse cita en el lugar, algunos llegaban a pie acompañados de su familia y otros en autos cargados de acompañantes.

En la entrada del recinto se encontraba Víctor Hugo recibiendo a los asistentes, a quienes les preguntaba (en una especie de filtro) a donde se dirigían, con el objetivo de asegurarse que no se colaran personas ajenas al gremio. En realidad el propio Espinosa había dado las instrucciones de que todo mundo debía indicar en la entrada que iban a la reunión Fondeso.

Los infiltrados de Crónica ingresan a la reunión. Una vez dentro, los asistentes debían formarse para registrarse en listas membretadas con los logos de la Unión Popular Benita Galeana. Nombre, dirección, número celular y el nombre del grupo al cual pertenece el agremiado (los peticionarios de vivienda están divididos en grupos que solicitan conjuntamente la construcción de un mismo condominio habitacional; los grupos suelen llamarse como la calle o sitio donde se reúnen, así, los peticionarios de un predio en Tacubaya, debían dejar claro que provenían de ese grupo).

Posterior a ello, el acceso estaba libre al salón, abarrotado con las 3 mil personas. Alrededor de las 17:30, ingresó al lugar Fadlala Akabani; Espinosa aprovechó para dar el recibimiento al director del Fondeso y después tomar el micrófono para un discurso de bienvenida. Mencionó que los asistentes eran todos emprendedores y microempresarios que buscaban información sobre los créditos del fideicomiso.

“La idea es que podamos escuchar, anotar y llevarnos el planteamiento que trae el funcionario del actual gobierno de la Ciudad de México, somos compañeras y compañeros emprendedores, micro y pequeños empresarios que necesitamos del apoyo del gobierno, de este nuevo gobierno de la 4a Transformación y que creemos en el tema de la reciprocidad y del apoyo mutuo y que la solidaridad se puede generar entre ciudadanos, no creemos en el actual sistema económico, en el neoliberalismo, en la globalización, ni en que unos cuantos tengan mucho dinero y muchos miles y millones de personas no tengamos derechos sociales, el derecho económico que es el que más nos afecta y nos lacera y como diría Marx, primero trabajo, produzco y después pienso y existo y yo creo que ese derecho no lo tenemos en esta ciudad y en este país”, dijo.

Y sobre la transformación: “Sabemos que este nuevo gobierno tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar, tiene la esperanza y yo sí creo en esa semilla, no queremos ser los preferidos, no queremos regresar a esos esquemas de corrupción, queremos nada más que lo que dice la Constitución de la Ciudad de México se cumpla”.

Luego de esto, Akabani tomó la palabra y resaltó que el Fondeso busca apoyar a los sectores más desfavorecidos y olvidados durante otras administraciones, por lo que por medio de estos créditos se busca impulsar a la sociedad, y resaltó: “no tenemos gestores y no los recibimos, lo único que si les quiero pedir es que el trámite se haga de forma individual (…) Vayan al módulo y si sienten que no son bien atendidos o cualquier situación les doy mi teléfono directo para que yo los pueda recibir personalmente, éste no lo van a encontrar en internet, pero me siento muy identificado con ustedes”.

Y sí, en efecto, el director da su número telefónico.

Al finalizar la plática los asistentes pudieron desalojar el salón poco a poco y Akabani y Espinosa sonrientes despidieron a los agremiados.

Un evento más de la morenista Benita Galeana, la creación de Martí Batres, uno de los hombres más prominentes de la 4T y del Movimiento de Regeneración Nacional, que termina con la satisfacción de ciudadanos a quienes, oficialmente, no está sirviendo como intermediario.