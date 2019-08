Morena no cederá al PAN dirección de la Cámara baja: Muñoz Ledo

Recalca que la pretensión panista es inconducente, porque sólo tienen 15.4% de los diputados y la séptima parte no puede gobernar

La disputa por las mesas directivas y presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado incrementa la tensión e incertidumbre sobre todo en San Lázaro, donde la mayoría de Morena, a través de Porfirio Muñoz Ledo, adelantó que no cederá al PAN la Presidencia de la Cámara baja como se había pactado, pues el blanquiazul representa una minoría parlamentaria.

“Tenemos mayoría en la cámara y la mayoría tiene que tomar las decisiones, no la minoría; la pretensión del PAN de presidir el próximo periodo de sesiones es inconducente: tienen el 15.4 por ciento de los diputados, la séptima parte de la cámara, la séptima parte de la cámara no puede gobernar”, sostuvo Muñoz Ledo.

El actual presidente de la Cámara de Diputados recordó que Morena cuenta con el 72 por ciento en San Lázaro, por lo cual seguirá gobernando con pluralidad y respeto a la gente. “Hemos devuelto la respetabilidad al Congreso y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Muñoz Ledo descalificó el acuerdo por el cual en el sexenio de Calderón se concedió una presidencia rotativa en San Lázaro y la atribuyó a un pago por darle legitimidad luego de su cerrado triunfo contra López Obrador.

“El arreglo de que presidieran los tres partidos fue a cambio de reconocer la espuria elección de Felipe Calderón, es un inmenso fraude…”

no contaminar proceso en senado: Monreal. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que la disputa en la Cámara de Diputados no trastoque los trabajos en la Cámara alta y pidió al PAN no contaminar ambos procesos.

“Hacemos un llamado al PAN, para que separemos lo que sucede en el Senado y lo que sucede en la Cámara de Diputados porque nosotros llevaríamos en la planilla la propuesta que el PAN ha hecho de su vicepresidente y no creo que pongan en riesgo”, indicó.

El Senado no está exento de disputas, pero aquí entre los morenistas, como el mismo Monreal con el todavía presidente del Senado, Martí Batres, quien aseguró que está a la espera de que la Comisión de Honor de su partido resuelva en las próximas horas si debe o no repetirse la elección en esa bancada.