Morena perdería mayoría en el Congreso en 2021, advierte Alejandro Rojas

Reprochó asimismo que la caída de 20 puntos porcentuales que registra Morena en la preferencia electoral, según encuestas, se debe a que ese partido ya no encabeza las causas de la gente.

Morena perderá la mayoría en el Congreso en las elecciones del 2021 si Yeidkol Polevnsky y Bertha Luján permanecen al frente del CEN y el Consejo Nacional de ese partido, advirtió el aspirante a la dirigencia nacional de ese instituto político, Alejandro Rojas.

“Ellas no regresaron, después de 2018, con la gente ni agradecieron el voto al presidente López Obrador... hay no menos de 10 millones de morenistas que merecen tener su credencial y no tenemos un padrón confiable, por eso les tumbamos en el Tribunal la renovación que querían hacer con un montaje fraudulento para imponerse ellas mismas”, reprochó.

Dijo que Morena necesita reinsertarse de nuevo en la sociedad y acompañar al presidente López Obrador para abrirle brecha a la 4T y colocarse a la vanguardia del cambio de régimen político, y acusó que la actual dirigencia lo único que han hecho “es tumbar al piso” al partido.

De acuerdo con Rojas, si Polevnsky y Luján permanecen al frente del CEN de Morena, el partido perderá en las próximas elecciones la mayoría en el Congreso.

Aseguró que de ganar la contienda por la dirigencia nacional de Morena, las candidaturas para los cargos de elección popular no serán entregadas a chapulines, ni por dedazo ni encuestas patito.

EXPULSIÓN DE LILLY TÉLLEZ LEVANTA REVUELO. La expulsión de Morena de Lilly Téllez, que ordenó la Comisión de Honor y Justicia de ese partido, generó una rebelión al interior de esa fracción parlamentaria y en voz de su coordinador, Ricardo Monreal, advirtió que actuarán jurídicamente contra esa resolución. Monreal señaló que “debe de haber libertad de expresión y manifestación, que cuidaremos e impulsaremos. Actuaremos jurídicamente”, adelantó.

En el mismo sentido, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, advirtió que “ningún legislador puede ser removido por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo” y menos por un agente externo.

DELGADO, A LOS REYES MAGOS: UNIDAD Y REFLEXIÓN. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, dijo que en su carta a los Reyes Magos les pedirá que haya unidad en Morena y que la dirigencia del partido, en estos días de asueto, reflexione sobre el método para renovar el liderazgo y que haga caso de la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea por la vía de la encuesta.

Expuso que, en realidad, tiene tres deseos para el próximo año: que haya unidad en su bancada, en su partido y en el país. El presidente de la Jucopo señaló que alargar la renovación de la dirigencia nacional pone en riesgo diversos procesos para 2021, como la elección de candidatos.