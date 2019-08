Morena restaura el “viejo régimen” que tanto critica, señala Belaunzarán

Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que es probable denunciar penalmente a Morena, que con dinero público “construye clientelas electorales en la Ciudad de México”, luego de que Crónica publicara ayer que el partido del presidente Andrés Manuel y de la Jefa de Gobierno moviliza a los seguidores de organizaciones civiles, como la Benita Galena, a eventos masivos en los que son atendidos personalmente por funcionarios responsables del manejo de apoyos directos para la población de la capital.

Belauzarán dijo en entrevista con este diario que Morena está enseñando el cobre y se conduce con las viejas prácticas que tanto critica, y lo que hace es restaurar al “viejo régimen”.

“Es grave lo que está haciendo Fadlala Akabani, porque con dinero público atrae clientela electoral. Se debe denunciar penalmente, porque esto también es corrupción. El dinero no es de Morena, el dinero es público”, advirtió el perredista.

Crónica reveló que simpatizantes de la Unión Popular Benita Galeana —fundada por Martí Batres—, liderada actualmente por Víctor Hugo Espinosa, citó el sábado pasado a solicitantes de créditos de vivienda y a los que desean un crédito como emprendedores. Ambos temas recaen en los mismos seguidores de estos morenistas.

Los peticionarios de vivienda fueron convocados a un evento “ que tenía como meta reunir a tres mil asistentes, y en automático se convirtieron —si así lo deseaban—, en emprendedores necesitados de un crédito del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), a cargo del exdelegado en Benito Juárez, Fadlala Akabani, de origen libanés.

En un auditorio de la colonia Portales, Akabani atendió de manera personal a los interesados en un crédito emprendedor.

No tenemos gestores y no los recibimos, lo único que sí les quiero pedir es que el trámite se haga de forma individual ( ) Vayan al módulo y si sienten que no son bien atendidos o cualquier situación les doy mi teléfono directo para que yo los pueda recibir personalmente, éste no lo van a encontrar en internet, pero me siento muy identificado con ustedes”, aseguró el funcionario capitalino la tarde del sábado.

Ante esto, Fernando Belauzarán indicó que buscará reunirse con autoridades del gobierno capitalino, pero además de que ya analizan qué acciones legales emprenderán contra estas prácticas, lo cual se debe corregir.

Este diario estuvo de manera infiltrada en la reunión de los simpatizantes de la organización Benita Galeana y pudo observar todo el proceso para facilitar los créditos de Fondeso.