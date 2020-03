Morenistas ya tienen afilada la tijera

Los diputados morenistas se fueron por la más fácil, es más ni hicieron el intento por romperse un poquito el coco y, a pesar de que violan sus mismas promesas, ya decidieron a que áreas pasarles la tijera y conseguir los 400 millones que prometieron para la Universidad de la Salud que promueve su líder Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que los morenistas le quitarán recursos, principalmente, al pago de nómina para personal de base y honorarios, a la entrega de vales para mandos medios y superiores, así como a la bolsa para el pago de laudos y salarios caídos por juicios labores. Todo lo anterior pasaría desapercibido sino es que la propuesta de recorte contradice los dichos de los mismos diputados de Morena, quienes habían asegurado que la disminución de recursos no afectaría a los trabajadores del órgano legislativo. Ahora si que arderá Troya en Donceles, o por lo menos eso nos adelantan. Sin embargo, también planean ajustarse el cinturón en renglones como la compra de mobiliario para las oficinas de los legisladores, en prerrogativas y hasta piensan en bajarle al consumo de café, el ramo más afectado es el de sueldos y percepciones. En cambio, los morenistas solo consideraron reducirse el recurso para el pago de su dieta en menos de 0.03 por ciento, estrategia muy inteligente y que poco les afecta, puesto que la bronca no es con ellos. Así las cosas, en el Congreso capitalino.

¿Atinado nombramiento de Godoy?

Una gran sorpresa fue la que se llevaron en la Fiscalía General de Justicia ahora que la mandamás, Ernestina Godoy, nombró a Sayuri Herrera como la titular de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, cargo que se encontraba acéfalo desde la creación de la FGJ y a pesar de los problemones que enfrentó la dependencia en temas de violencia de género. La extrañeza es porque contrario a lo que se pensaba, ahora sí a la fiscal no le ganaron las debilidades y el amiguismo y puso al frente de dicha área a una mujer con mucha experiencia, acostumbrada a la defensa y la lucha por la causa, pero sobre todo por defender a las víctimas o deudos de feminicidios. Quien tiene memoria recordará que la señora Sayuri Herrera fue delegada en el CGH (Consejo General de Huelga), máximo órgano de decisión de la Huelga estudiantil de la UNAM. Además es jurista y experta en temas de género. Ha llevado casos de feminicidios, como el de Lesvy Berlín Osorio, perpetrado en Ciudad Universitaria hace tres años. Bajo la defensa de Herrera Román se reclasificó el delito de homicidio a feminicidio, con una sentencia de 45 años de prisión. Nos cuentan que entre algunos de sus reconocimientos está haber recibido la medalla Omecíhuatl en 2018, dicho premio es otorgado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México como reconocimiento a mujeres u organizaciones que, por su labor, dejen una huella positiva en las capitalinas. Improvisada no lo es, o por lo menos eso se nota en su curricular. Ojalá que consiga lo que otros no han logrado y sea ejemplo, por el bien de las mujeres.

Manceristas: el miedo no anda en burro

Quienes conocen al equipo cercano a Miguel Ángel Mancera nos cuentan que los ahora innombrables, porque han pedido que ni si quiera mencionen sus nombres por eso de las culpas e investigaciones por malversación de recursos y cosas chuecas que hicieron en la pasada administración, están más que temerosos porque les están pisando los talones. Y es que cada vez la policía está haciendo más pequeño el cinturón para ubicarlos. Dicen que la semana pasada la Policía de Investigación estuvo a punto de caer en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc y encontrar Edgar Armando González Rojas, oficial mayor en el pasado gobierno, pero pudo escapar unos minutos antes; fue alertado. En otro caso, el del exlíder de los Bomberos, Ismael Figueroa, ni sus luces. Es más, están muy seguros que ni se parará por la Fiscalía General de Justica a declarar, puesto que está aterrado y no quiere ser detenido. Ahora sí que le encaja perfecto ese refrán mexicano de que el miedo no anda en burro, y sus razones tendrá. Lo cierto es que todo mundo sabe que la Cuarta Transformación va tras el senador Mancera y contra su primer círculo. Solo habría que recordarle, aunque creo que ya lo sabe, que pronto aprobarán la desaparición del fuero. ¿Será por eso el miedo?

