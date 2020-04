Moro alerta de campaña de difamación orquestada por un hijo de Bolsonaro

El juez anticorrupción Sergio Moro, alertó este domingo sobre una campaña de noticias falsas para "descalificarle", dos días después de haber presentado su renuncia como titular de Justicia al alegar injerencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus hijos en investigaciones del Poder Judicial, para evitar que no se abra en su contra un proceso de destitución, como piden cada vez más brasileños por su gestión de la pandemia.

"He visto una campaña de fake News en las redes sociales y en grupos de whatsapp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por eso antes y después de la (operación) Lava Jato", aseguró el exmagistrado en sus redes sociales. "Verdad por encima de todos. Hacer lo correcto por encima de todos", agregó el exmagistrado, en una referencia al lema del ulotraderechista Bolsonaro: "Brasil encima de todo, Dios encima de todos".

El exjuez, quien ganó fama mundial por condenar a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, insinuó que su antiguo aliado pretende poner al frente de la Policía Federal "a una persona" que le responda directamente e informe sobre la marcha de investigaciones, sobre las cuales no abundó pero que se cree que pueden llegar al entorno familiar de Bolsonaro.

De acuerdo con “Folha de Sao Paulo”, el principal diario de Brasil, la Policía Federal identificó al concejal Carlos Bolsonaro como uno de los miembros clave de una red criminal de "fake news" que difunde calumnias contra diversas autoridades, una información que fue calificada de "basura" por el hijo del presidente. Mientras tanto, Brasil registró 189 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, y el total de decesos llega a 4 mil 205, mientras que los casos confirmados suman 618 mil 88. En la imagen, partidarios de Bolsonaro se saltan el confinamiento para manifestarse contra el “traidor” juez Moro.

