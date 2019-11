Mourinho descarta el fichaje de Ibrahimovic

El portugués Jose Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham, descartó el fichaje del veterano atacante sueco Zlatan Ibrahimovic porque disponen, según él, del mejor delantero inglés, Harry Kane.



"Tenemos al mejor delantero de Inglaterra y uno de los dos o tres mejores del mundo, Harry Kane", aseveró el conferencia de prensa Mourinho, que volverá mañana a la Liga de Campeones al frente de los Spurs en el partido contra el Olympiacos griego.



"Es un maravilloso jugador, un maravilloso chico, pero debo de decir que no hay opciones. No tiene sentido que un delantero de las dimensiones de Zlatan, que puede jugar en cualquier club del mundo, venga a donde tenemos a Harry Kane", apuntó el técnico luso sobre dicha posibilidad.



Mourinho reconoció que no había hablado con su predecesor en el banquillo del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, pero que le había transmitido sus pensamientos a través del hijo de este, que juega en la academia del club londinense.



"Sé lo que siente porque he pasado por lo mismo. Hay un periodo en el que lo mejor es que procesemos nuestros pensamientos y luego, en un par de semanas, nos abrimos de nuevo al mundo y enfocamos un periodo diferente en nuestras vidas. Quiero respetar eso y darle ese sentimiento", dijo el técnico portugués, que dirigirá su primer partido en casa al Tottenham después de haberse estrenado el sábado en la Premier con una victoria en el feudo del Aston Villa.