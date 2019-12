Move Up, la financiera de las mujeres

Angélica Fuentes va por el mercado de los créditos para las mujeres que participan en el segmento de las redes de mercadeo.

La expresidenta del Grupo Omnilife y de una de las gaseras más importantes del país, regresa con una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) que ofrecerá financiamientos a empresarias, a profesionistas y toda persona que quiera iniciar su participación en el negocio de ventas residuales independientes con una tasa que no superará el 30% frente al 90 o 100% que, tradicionalmente, cobran las empresas de financiamientos con descuento a nómina.

No es casual que Angélica Fuentes regrese a México al segmento de redes de mercadeo, porque su último proyecto fue la compañía de ventas por catálogo Ángelisima, que compitió con sistemas como Aviña, Mary Kay y Arabella. Así, luego de acordar con el finado fundador del Grupo Omnilife, Jorge Vergara, que se le reconocería su trabajo como ejecutiva de ese corporativo, así como su tenencia accionaria, Fuentes nos adelantó que sí podría regresar al sector de la energía pero no a la tradicional sino la sustentable, en específico, la energía solar. Como usted recuerda Angélica Fuentes proviene de una familia de empresarios con participación en la industria del gas, negocio que dejó para integrarse al equipo de Jorge Vergara, quien le pidió que revisara qué factores le restaban flujo pero sobre todo márgenes de ganancia a la empresa que fundó en Guadalajara. Fue así como Fuentes hizo crecer el EBITDA de Omnilife. El convenio entre fuentes y Vergara es confidencial. En su momento, ninguna de las dos partes quiso hacer referencia a ese convenio que pudo haber sido una mediación con carácter confidencial. Lo que sí es casi un hecho es que Angélica Fuentes podría iniciar un proceso ante tribunales que reivindique los derechos de sus dos hijas, herederas de Jorge Vergara, el patrimonio y proceso de sucesión que dejó el fundador de Omnilife y dueño del Club Guadalajara.

Otro de los pasos que dará Fuentes será el de capitalizar la ventana de oportunidad que dejó la desaparición de las estancias infantiles en varios segmentos económicos.

Hasta ahora en ninguno de los negocios que proyecta Angélica Fuentes exhibe socios; sin embargo, no descarta que se integren fondos de capital interesados en las tasas superiores al 12% que prevé para sus iniciativas empresariales.

Afore Citibanamex puntea en

rendimiento.

La Afore Citibanamex, en materia de rendimientos, se encuentra a la cabeza de los principales intermediarios del sistema de ahorro para el retiro y pensiones. La Afore de Citibanamex busca que los jóvenes trabajadores reconozcan la importancia de dirigir una parte de sus ingresos al ahorro voluntario, capital clave para incrementar el monto con el que se retirarán.

La Afore que dirige Luis Sayeg ha advertido que la primera generación de trabajadores que se retirarán mediante el sistema individualizado tiene que reconocer que, sin ahorro voluntario, obtendrán una pensión pobre e insuficiente. Por ello, en la mesa de inversión de esta intermediaria ofrecen rendimientos que reflejan el volumen y la experiencia de los estrategas del grupo financiero con más tradicción en el país. En lo que va del año, Afore Citibanamex ha dado a sus cuentas más de 14%. Pero los jóvenes, sin duda, son los que más preocupan a los estrategas que encabeza Sayeg porque al menos el 60% de los jovénes en México está aportando dinero para la manutención de adultos mayores. Una espiral muy peligrosa.

Aumenta registro de trabajadoras del hogar.

A ocho meses de la puesta en marcha del programa piloto de incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoe Robledo, 11 mil 947 personas han sido afiliadas y ahora cuentan con derecho a servicios de salud y prestaciones sociales, como guarderías, además de ahorro para el retiro. En México, según el IMSS, existe un total de 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2019, de las cuales 90 por ciento son mujeres y cuyo salario promedio es de tres mil 151 pesos mensuales.

