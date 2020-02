Mr. Pauer regresa a México para encender el EDC con su electrópico

El creador del género musical “electrópico”, Toto González, llega este fin de semana como Mr. Pauer, al Festival Electric Daisy Carnival México 2020, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para ofrecer una hora de baile arriba del Dos Equis Stage, durante su séptima edición.

“Los festivales de música electrónica pasan a ser una plataforma para poder proyectar la música de manera masiva. Un festival tan fuerte como el EDC en sus diferentes países, está llegando a un público que viene a escuchar diferentes géneros musicales dentro de la electrónica. Y te da la oportunidad de que miles de personas conozcan tu sonido con la oportunidad de disfrutar de tu set de una manera compacta. Es un paseo por todo lo que está pasando a nivel musical en el mundo”, dijo a Crónica.

Con 20 años de trayectoria sobre sus hombros, el productor y Dj venezolano se ha presentado en algunos de los festivales internacionales más importantes, como Central Park Summerstage (Nueva York), Festival 7 Mares (Perú), SXSW (Texas) o POP Montréal (Canadá). Sin embargo, fue durante su primera visita a México que pisó también por primera vez, un festival tan masivo como el Vive Latino, arriba del escenario de la carpa Doritos Gozadera en 2015; espacio que durante la decimosexta edición permitió el arribo de Dj’s, proyectos electrónicos y sonideros.

Tras esa última visita hace cinco años, Mr. Pauer realizará un mashup musical este domingo 1 de marzo, a partir de su particular mezcla de ritmos de salsa, reggae, cumbia, merengue, kuduro y zouk, fusionados con dancehall o EDM, estilo al que ha catalogado como “electrópico”.

“Es una propuesta muy personal, en la que agrupo toda una serie de ritmos musicales que me gustan y que he aprendido con los años, viviendo en Miami, una ciudad multicultural que me ha dado una herencia musical de diferentes partes de Latinoamérica. Lo que más me motiva a hacer el ‘electrópico’ es que no tiene barreras, no me encajona en un ritmo, sino que es un sonido que sucede en la franja que divide al Trópico de Cáncer con el de Capricornio”, explicó.

Su particular estilo lo ha hecho acreedor a una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Alternativo por su primer material como Mr. Pauer, titulado Soundtrack en 2011. Recientemente lanzó un remix de “Tócamela”, sencillo de Los Amigos Invisibles con el que el año pasado ganaron el Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Alternativa. La versión de Pauer forma parte de la lista de reproducción Grammy After Party Remixes de Spotify.

Asimismo, ha ganado popularidad con remixes como “Bubble up” de Diplo y “Agua” de Mr. Pauer feat. Musiana, mismos que formarán parte de su presentación este domingo en el EDC.