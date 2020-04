MUAC pone en línea obras en súper alta definición

Mediante la app Second Canvas, los usuarios podrán explorar a detalle nueve obras de su colec-ción a través de sus dispositivos móviles v Incluye obras de Mexiac, Rojo, Sánchez Rull, Friede-berg, entre otros.

Las texturas, inscripciones y detalles que incorporan artistas como Vicente Rojo, Adolfo Mexiac, Luis Jaso, Magali Lara y José Luis Sánchez Rull, entre otros, pueden explorarse en súper alta definición a través de la aplicación Second Canvas MUAC, la cual ofrece nueve obras de la colección del Museo de Arte Contemporáneo que abarcan desde finales de 1960 hasta la actualidad.

Pilar García, curadora de la colección artística del museo, explicó en entrevista que estas obras transitan por distintos momentos del arte en México, así como en diversas técnicas que incluyen: fotografía, óleo, collage, pastel y grabado, entre otros.

“Se seleccionaron obras bidimensionales que, debido a la complejidad de sus detalles, permiten que la digitalización contribuya a su relectura e interpretación. En la plataforma puedes detenerte en detalles que a simple vista no se aprecian”.

La aplicación, disponible para descarga gratuita en sistema Android e IOS, se desarrolló en colaboración con Mad Pixel Factory como parte del proyecto Horizonte 2020 de la Comisión Europea. “Nos dieron el financiamiento que era requerido para que una persona viniera de España e hiciera las digitalizaciones dentro de las bodegas del museo”.

OBRAS. Second Canvas MUAC ofrece nueve obras en las que el usuario puede hacer zoom libremente y conocer detalles generales como el título, el autor, el año en que fue realizado, si pertenece o no a una serie, la medida y el soporte original, así como una breve introducción conceptual.

Posteriormente puede desplegar la fragmentación visual que ofrece el MUAC y en la que se profundiza tanto en los detalles de la obra como en la información; además, si la pieza lo permite, se establecen relaciones multimedia. El número de fragmentos varía de 4 a 12, dependiendo los elementos.

La pintura Cuahtémoc de Javier de la Garza es una pieza de gran formato cuyo lienzo nos permite entender el arte de la década de los 90, la cual tendía a retomar una cultura kitsch y a cuestionar el nacionalismo del Estado mexicano con base en la cultura indígena.

“A través de la imagen de un indígena exaltado, de la Garza recalca el homoerotismo latente en la iconografía nacionalista que ha construido nuestra identidad nacional”. Esta obra se fragmenta en: Cuauhtémoc, Neomexicanismo: cuerpo y otredad, Desnacionalización, Calendarios y monografías; Amor gitano, y Del kitsch al camp.

Por su parte, una fotografía de la serie Ciudad Universitaria de Héctor García, da cuenta de la creación del mural El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo de David Alfaro Siqueiros. Esta obra está explicada a través de cuatro apartados que hablan sobre el fotorreportero de la ciudad de México, el mural, la incorporación plástica en la edificación y de la propia construcción de Ciudad Universitaria.

El dibujo Jekyll & Hyde Club de José Luis Sánchez ­Rull es una propuesta de anticultura con muchos detalles e inscripciones que hacen referencia a la cultura pop, a la underground, así como a obras literarias y musicales, de modo que permitió establecer relaciones entre pintura y música, explicó.

“Esta obra está tan saturada de elementos que normalmente no es posible detenerse en los detalles, no obstante, la fragmentación te permite ver de forma precisa las leyendas del artista”. Esta obra está explicada en: Saturación pictórica, ¿Pintura o dibujo?, Referencias a la cultura popular; Detalle: Hello Stranger; Detalle: Sex Pistols, entre otros.

La obra de Magali Lara, La enemiga, la bruja y la gigante, es un libro de artistas en el que “quisimos explorar pequeñas piezas que unen la poesía con la imagen visual”. Esta obra se despliega en: Artista multifaceta, Lectura feminista, Libro de artista, Florecimiento; así en como los poemas y detalles que la integran.

México bajo la lluvia 106 es una pieza de la serie homónima que realizó Vicente Rojo a partir del recuerdo de las cortinas de lluvia en el Valle de Cholula. “Te puedes acercar tanto que puedes ver la precisión del artista y detalles como los puntos que pone en los triángulos para dar movimiento al trazo”. Esta obra se fragmenta en: Lluvia en el Valle de Cholula, Series, Composición y vibración, Geometría, Interés por el volumen.

En la obra Ritmo Paranoico, Myra Landau retoma lo orgánico de la geometría para la creación de una obra bidimensional. La pieza se explica en: Música y pintura, Rayas, Ritmo, Paranoia y efectos ópticos, entre otros.

Por su parte, del artista Pedro Friedeberg se presenta The Gioconda Palace during Mona Lisa week, “la cual está llena de significados y simbolismos masónicos mientras realiza alusiones a la arquitectura griega, gótica italiana y maya posclásico”. Esta obra se detalla en: Excentricidad, Referencia, Los Hartos, Antifuncionalismo, ¿Surrealismo?, Geometría divina, entre otros.

El cine nacional de Luis Jaso es un collage sobre tela que critica la época de oro del cine mexicano por los valores y construcciones de género que exhiben. Esta pieza, realizada en el Salón Independiente, fue elaborada con cartón y periódico como soporte y medio de denuncia. Esta pieza se fragmentó en 12 temas de los que resaltan: Auge del cine independiente, Declive de la época de oro, Modelos de género y “Hablar de política es de mal gusto”.

A manera de cierre, la aplicación presenta ¡Libertad de expresión! de Adolfo Mexiac, quien recicló un grabado de 1954 creado en respuesta a la dictadura de Guatemala y la resignificó durante el movimiento estudiantil del 68. La obra se profundiza en: 1968, Taller de la Gráfica Popular, Operación PBSUCCESS y Made in U.S.A.