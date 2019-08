Muchas medallas y poco apoyo para nuestros atletas

En las últimas horas, expertos en materia deportiva han analizado el papel que la delegación mexicana realizó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no es para menos, toda vez que la participación de los atletas nacionales en la capital peruana dejó un hecho histórico, no sólo por romper varios récords en diversas disciplinas, si no por obtener un total de 137 medallas, lo que representa la mayor cosecha de preseas en una justa continental.

Por si fuera poco, México termina en tercer lugar en el medallero de Lima, arriba de Canadá y Cuba, naciones que históricamente siempre se han disputado el segundo y tercer lugar en la tabla por lo que, la excelente actuación de México en Perú, además de haber sido tendencia en redes sociales, hoy día está siendo muy comentada por propios y extraños.

Irónicamente, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lejos de recibir felicitaciones de atletas, políticos y líderes de opinión, ha sido cuestionada su administración prácticamente desde que entró a dicha institución, por haber retirado los apoyos a deportistas reconocidos a nivel internacional y que hoy, a pesar de ello, nos vuelven a dar excelentes resultados.

Incluso la molestia fue de tal tamaño que durante la comparecencia en la Cámara de Diputados de la titular de Conade, legisladores del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano le pidieron su renuncia pues no sólo se ha maltratado a los atletas sino que, dicen los legisladores, la exvelocista ha mostrado favoritismo respecto a ciertos deportistas.

Aunado a ello, diversos atletas han puesto en tela de juicio las condiciones que prevalecen en la Conade y han mostrado su descontento con su titular y su política, y no es para menos, pues aseguran que el apoyo que recibe un atleta que ha destacado a nivel mundial, es en promedio de dos mil pesos al mes, mientras que las becas que otorgan en programas federales a los mexicanos que no estudien ni trabajen o los llamados ninis es de hasta tres mil 600 pesos, lo que otorga el mayor de los méritos a los padres, amigos y familiares de los atletas, quienes una vez más, terminaron siendo los verdaderos patrocinadores del deporte en México pues quedó claro que los resultados logrados en Lima, no fueron gracias a la Conade.

Ante ello, resulta lamentable que una ­atleta destacada como lo fue Ana Gabriela Guevara que padeció en carne propia la burocracia gubernamental, la falta de confianza de la iniciativa privada y el poco apoyo que reciben los deportistas por parte de la Conade, ahora esté haciendo lo mismo que otros funcionarios a quienes tanto criticaba, en lugar de cumplir su compromiso, que haría en el 2008 cuando se retiró de las pistas, de luchar por el deporte en todas sus manifestaciones.

Y es lamentable, porque ahora que tiene la oportunidad de aportar, renovar y desterrar todos los vicios que, por décadas, han caracterizado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pareciera que su visión ha dado un giro ya que a sus compañeros de lucha, a quienes prometió defender, hoy los llama “berrinchudos”, sólo por oponerse al recorte de presupuesto destinado a las becas y estímulos a deportistas destacados.

Ante todo ello, es de celebrar que desde la Presidencia de la República se ha instruido para que se otorguen los recursos necesarios a los atletas y así darle un giro al deporte mexicano mismo que, ha quedado demostrado, cuenta con una generación de jóvenes talentosos y comprometidos con su país y que han dejado ver su empeño, coraje y agallas al poner en alto el nombre de México.

*Alcalde de Venustiano Carranza

Twitter: @julioc_moreno