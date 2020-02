Muere 77% de mexicanos por ENT

Las enfermedades no transmisibles cobran más vidas que las de origen infeccioso, accidentes y neonatales en su conjunto. Costará su atención 7 mil millones de dólares en los próximos 5 años.

Ante el alarmante incremento de los decesos provocados por enfermedades no transmisibles (ENT), es urgente lograr un cambio de hábitos en la población mexicana, ya que padecimientos como cáncer, enfermedades cardiovasculares así como diabetes mellitus tipo dos, están causando el 77 por ciento del total de los fallecimientos en nuestro país y el 71 por ciento a nivel mundial, cobrando más vidas que aquellas de origen infeccioso (VIH, diarréicas o tuberculosis), accidentes, lesiones y neonatales, en conjunto.

Esta situación está alcanzando tal dimensión que algunas estimaciones indican que en los próximos cinco años, los costos de atención para estos tres padecimientos no transmisibles podría alcanzar los siete mil millones de dólares.

Ante ello, el doctor Bernardo Ng Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, señaló que en la actualidad se podría considerar que las enfermedades mentales están apartadas del resto de muchos padecimientos, sin embargo, esto no es así, ya que las afecciones en el cerebro son preocupantes no sólo por su fatalidad a través del suicidio sino que empeoran la situación de otras enfermedades no transmisibles.

De ahí la importancia, dijo, de emprender una campaña en la cual se pueda capacitar a los doctores de primer contacto a fin de que cuenten con herramientas para la detección de casos de depresión, ansiedad y suicidios (DAS).

En el marco del foro Ecos del Presente, organizado por Upjohn México, la nueva división de la farmacéutica Pfizer, especialistas en el tema resaltaron que en todo el mundo, alrededor de 41 millones de personas han muerto por enfermedades no transmisibles, de los cuales el 44 por ciento, es decir 15 millones de los decesos, fueron por enfermedades cardiovasculares, en personas menores de 69 años.

Las enfermedades no transmisibles se caracterizan por ser de larga duración con una progresión generalmente lenta, y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, entre los que destacan cuatro principales grupos: cáncer, enfermedades respiratorias crónicas (como neumopatía obstructiva crónica o asma), así como los ya mencionados, enfermedades cardiovasculares (infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares) y diabetes.

Ante estas cifras y la relación que existe entre enfermedades mentales y las no transmisibles, el especialista Bernardo Solís sostuvo que las afecciones en el cerebro son preocupantes “no solamente por su fatalidad, ya que es factible que conduzcan al suicidio, sino porque también suelen empeorar la situación de otras enfermedades no transmisibles”.

En este sentido, puntualizó que él dirige una campaña en la cual se capacitará a médicos de primer nivel para detectar, reiteró, enfermedades no transmisibles.

En este contexto, la doctora Arline Salomón Molina, directora de Asuntos Médicos Externos de Upjohn Latinoamérica, sostuvo que estamos en un momento decisivo y tenemos la oportunidad única de transformar el curso natural de las enfermedades no transmisibles, con acciones tan sencillas como evitar el consumo de alcohol, tabaco, alimentación inadecuada y sedentarismo “pues en estos padecimientos, más que en otros, el estilo de vida juega un papel primordial”.