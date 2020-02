Muere a los 86 la actriz Lynn Cohen

Nacida en Kansas, inició su carrera en la década de los ochenta y participó en Sex and The City y Los Juegos del Hambre.

La actriz estadounidense Lynn Cohen, conocida por su papel como “Magda” en la serie y películas de Sex and The City, falleció a sus 86 años reportan diversos medios internacionales.

La nacida en Kansas inició su carrera en la década de los ochenta cuando participó en películas como Sin rastro, Misterioso asesinato en Manhattan o Vania en la calle 42. Hizo su debut en Broadway en los noventas con Orpheus Descending, dirigida por Peter Hall.

Su papel más reconocido fue el de "Magda", de Sex and The City, en la cual interpretó a la ama de llaves de Miranda Hobbes. En entrevista con Cosmopolitan en 2018, afirmó mostrar a “una mujer de una edad diferente que era más lista que el diablo, muy dominante, que también entendía la sexualidad, eso lo necesitaban. No era una típica mujer adulta que se amolda en una casa de retiro en alguna parte, sino una mujer que trabajaba”.

Otros roles destacados fueron como la juez “Elizabeth Mizener”, en La Ley y el Orden, o Los Juegos del Hambre: En Llamas, donde en su papel de “Mags”, se suicidó para ayudar a su compañero.

havh