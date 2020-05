Muere Doña Chayito, fundadora de "La esquina del chilaquil" en la Condesa

Murió Doña Chayito, fundadora de la famosa Esquina del Chilaquil en la colonia Condesa, establecimiento callejero, donde para muchos vecinos de la zona se preparan las mejores tortas de esta comida mexicana.

“Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera, una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía: si vas a ser una tortera, la mejor. Ella es la que creó La Esquina del Chilaquil y hoy me dejó, pero ya me dejó instrucciones que todo siga igual, el sabor el sazón y el amor que ella siempre me enseñó y seguiréla esencia de mi patrona: Te amo Chayito”, escribieron sus familiares al anunciar la muerte de Doña Chayito

El lugar es reconocido en la Ciudad de México por su particular sabor en las tortas de chilaquiles, que incluso ha llevado a varios artistas a acudir a probarlas.