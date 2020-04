Muere el actor de The Office, Ranjit Chowdhry, durante una operación de urgencia

El actor indio Ranjit Chowdhry, reconocido por su aparición en la serie The Office, murió a los 64 años en Mumbai, por una cirugía de emergencia derivada de una úlcera en el intestino.

De acuerdo con medios internacionales, su hermana Raell Padamsee, anunció la noticia por medio de sus redes sociales, calificando a su hermano como un actor y escritor inconforme, que no pudo volver de la India a Nueva York por la crisis del COVID-19.

Chowdhry es reconocido por formar parte de la comedia The Office durante la quinta temporada, en donde dio vida a un vendedor llamado "Vikram", reclutado para trabajar en la compañía de papel. Otro de sus trabajos más importantes fue el que hizo para Prisión Break como el "Dr. Marvin Gudat".

Su carrera empezó a finales de la década de 1970 en Bollywood, que le dejó algunas nominaciones importantes como la de su rol en Deepa Mehta's, considerada como una de las mejores actuaciones de reparto en los Genie Awards.

Después de trasladarse a Hollywood, participó en la televisión con papeles en Law & Order: SVU, Cosby, NYPD Blue, Falcone y Girls. Además, formó parte de algunos filmes como Last Holiday, en la cual trabajó junto a Queen Latifah, así como Autumn in New York y King of the Jungle.

Chowdhry escribió y protagonizó Sam & Me, en 1991, con lal cual se le otorgó la Mención Especial Golden Camera en el Festival de Cine de Cannes.

ijsm