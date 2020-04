Muere el compositor Dimitri Smirnov

Después de permanecer varios días hospitalizado en Watford, Inflaterra, por COVID-19, el compositor de origen ruso Dimitri Smirnov, falleció a los 71 años de edad.

De acuerdo con sitios dedicados a la música clásica, como Slippe Disc y Scherzo, el músico nació en Minsk en 1948, estudio en el Conservatorio de Moscú y en 1991 se estableció en Inglaterra, poseedor de un gran conocimiento musical y de profundos dones.

En el Reino Unido impartió clases en instituciones como las universidades de Cambridge, Keele y Londres. El deceso ocurrió el 9 de abril pasado y a Smirnov le sobreviven su esposa Elena y los hijos de ambos, Alissa y Philip.

Su obra había ganado reconocimiento en los últimos años, destacando entre sus composiciones dos óperas: Tiriel y The Lamentations of Thel, así como tres sinfonías, dos conciertos para piano y tres para violín, lo mismo que seis sonatas para piano, cuatro para violín y nueve cuartetos de cuerda.

Otros de sus trabajos son las composiciones vocales, entre las que sobresale A Song of Liberty, inspirada en textos del poeta inglés William Blake. Otro trabajo suyo a mencionar es el instrumental Visionary Heads.

Entre los reconocidos directores que condujeron obras suyas están Riccardo Muti, Andrew Davis, Peter Eötvös, Oliver Knussen, Vassily Sinaisky, Gennady Rozhdestvensky, Gunther Schuller y Yan Pascal Tortelier.

ijsm