Muere Jacques Diouf, director de la FAO por casi 18 años

El diplomático senegalés Jacques Diouf, quien fue director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante casi 18 años, falleció en Francia, tras una larga enfermedad, informó el presidente de Senegal, Macky Sall,

“Senegal ha perdido a uno de sus hijos más valiosos con la muerte de nuestro compatriota Jacques Diouf”, indicó Sall en un mensaje a través de su cuenta oficial en Twtter , en el que expresó sus condolencias a la familia del fallecido político y diplomático senegalés.

Diouf, quien fue director general de la FAO entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2011, falleció la víspera en Francia después de padecer una larga enfermedad, dio a conocer la familia, sin precisar las causas, según un reporte del sitio All Africa.

“Saludo su memoria y le ofrezco mis más sinceras condolencias a su afligida familia”, indicó el mandatario senegalés en su mensaje, tras destacar que Diouf fue un efectivo colaborador desde el comienzo de su primer mandato, en abril de 2012.

Nacido el 1 de agosto de 1938 en Saint-Louis, en el norte de Senegal, el ex embajador senegalés ante las Naciones Unidas (ONU) estudió en Francia ingeniería agrónoma, la maestría en agronomía tropical y un doctorado en ciencias sociales, además de recibir un diploma de alta gerencia en Nueva York.

Nombrado Secretario de Estado de Investigación Científica de Senegal por el entonces presidente Léopold Sédar Senghor en 1978, Diouf fue diputado por Saint-Louis de 1983 a 1984.

Poco después, el diplomático dejó Senegal para trabajar en el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional en Senegal y en el Banco Central de África Occidental, antes de convertirse en embajador de su país en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 1991.

El 8 de noviembre de 1993, la Conferencia de la FAO eligió a Diouf como su director general y el 1 de enero de 1994 inició el primero de sus tres mandatos de seis años.

Bajo su liderazgo, la organización buscó la colaboración del sector privado y de reconocidas personalidades para el lanzamiento de operaciones espectaculares para recaudar fondos para el Día Mundial de la Alimentación.

“Necesitamos hacerle saber a la humanidad que ya no es posible tratar estos recursos vitales como si fueran infinitos", advirtió en noviembre de 2011 el entonces director de la FAO sobre la degradación de la tierra y el agua.

Ese mismo año, cuando la hambruna afectó el Cuerno de África debido a una sequía excepcional, Diouf dijo que no podía soportar "ver la imagen de un niño que corre el riesgo de morir de hambre… No desearíamos para nuestros hijos, no veo por qué lo aceptaríamos para los hijos de otros”, indicó.

