Muere por coronavirus el pianista Ellis Marsalis Jr., célebre jazzista

El pianista estadounidense Ellis Masalis Jr., falleció a los 85 años de edad, debido a complicaciones de una neumonía ocasionada por el COVID-19, enfermedad que ha cobrado la vida de un sinfín de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con un mensaje compartido en redes sociales por Wynton Marsalis, hijo del pianista, el creador de materiales discográficos como Heart Of Gold y A Night at Snug Harbor, New Orleans, falleció la noche del miércoles 1 de abril, por lo que dicha información dio la vuelta a través de varios medios internacionales, quienes reconocieron la gran aportación del pianista a la historia de la música.

“Mi papá era un hombre humilde con un sonido lírico que capturó el espíritu del lugar, Nueva Orleans, la ciudad de Crescen. Era un creyente frío sin gustos extravagantes. Como muchos padres, se sacrificó por nosotros e hizo tanto posible. No sólo cosas materiales, sino cosas sustanciales y bellas como la capacidad de escuchar música complicada y leer libros; de ver y contemplar el arte”, escribió Wynton.

El hijo del músico, quien se refugió en el jazz, compartió que hace varios días habló con su padre sobre la situación que acaecía en todo el mundo por el COVID-19, y ante la preocupación de que la muerte llegará pronto para Ellis Masalis Jr., el propio pianista mencionó; “Mucha gente está perdiendo seres queridos. El tuyo no será más doloroso ni significativo que el de cualquier otro”.

Según información de The New York Times; “Ellis Marsalis, fue un pianista y educador que se convirtió en la fuerza que guiaba el resurgimiento del jazz a fines del siglo XX, toda vez que colocaba a cuatro de sus hijos como músicos, en el camino hacia carreras prominentes”.

En su mensaje, Wynton compartió una fotografía de su padre como si este estuviera agradeciendo luego de una presentación musical: “Para mí, no hay tristeza solo alegría. Fue por la autopista de los buenos reyes como lo era su camino, un hombre de jazz, ‘con gracia y gratitud’”.