Muere Rodolfo Tuirán, exsubsecretario de Educación

El domingo por la noche murió Rodolfo Tuirán, exsubsecretario de la SEP, informó su hija en su cuenta de Twitter.

“Mi mamá, Paulina Grobet, mi hermana, Rosa Amanda y yo, queremos comunicarles que mi papá, Rodolfo Tuirán, murió ayer por la noche. Lo velaremos en Gayosso Félix Cuevas este lunes 2 a partir de las 11 horas. Lo vamos a querer y extrañar siempre”, escribió

Tuirán padecía cáncer linfático e informaba a través de redes sociales su estado de salud. Agradeció las innumerables muestras de cariño, oraciones y el estímulo diario de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.

“Ha transcurrido 42 días desde que fui internado de emergencia para atender el cáncer linfático que me afecta. No hay duda que ha habido días buenos y malos en este proceso. En ellos tomé conciencia de la finitud de la vida, lo que me obligó cambiar la perspectiva y prioridades” fue su último tuit el pasado 11 de agosto.

Rodolfo Tuirán era doctor en sociología por la Universidad de Texas en Austin. En el ámbito de la Administración Pública Federal se desempeñó como Secretario General del Consejo Nacional de Población (de 1997 a 2002); Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (de 2002 a 2005); Subsecretario de Educación Superior de la SEP (2006-2012); y Subsecretario de Educación Media Superior (2012-2018).



En el ámbito académico, se desempeñó como profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México (de 1983 a 1994) y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (de 1993 a 1998), así como investigador invitado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (2006).