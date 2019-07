Muere Rutger Hauer, el mítico Roy Batty de Blade Runner

El actor holandés Rutger Hauer, célebre por su papel de replicante rebelde en "Blade Runner", murió con 75 años el pasado 19 de julio tras una breve enfermedad, informó este miércoles su agente, Steve Kenis, a varios medios de comunicación estadounidenses.



La familia decidió no hacer público el fallecimiento hasta celebrar su funeral esta mañana en Holanda.



Hauer pasó a la historia del cine por su papel como el replicante rebelde Roy Batty en "Blade Runner", la película de ciencia ficción estrenada en 1982 y considerada una pieza de culto por los cinéfilos.



En el filme, Hauer se enfrentaba al protagonista encarnado por Harrison Ford al ser el líder de una banda carismática pero violenta de replicantes.



Precisamente en esa película de Ridley Scott, el actor pronunció uno de los monólogos más famosos de la historia del cine, conocido como "Lágrimas en la Lluvia".



Más recientemente apareció en un par de películas destacadas de 2005: como el cardenal Roark en "Sin City", de Frank Miller y Robert Rodríguez, con Quentin Tarantino como director invitado, y como el villano corporativo que Bruce Wayne descubre en "Batman Begins", de Christopher Nolan.



También trabajó con Sylvester Stallone en "Nighthawks" (1981).



Tuvo papeles destacados en "The Osterman Weekend" (1983), "Ladyhawke" (1985), "The Hitcher" (1986)," Buffy the Vampire Slayer" (1992), "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), "Valerian and the City of a Thousand Planets" (2017) y "The Sisters Brothers" (2018).