Muere una de las leyendas del Festival Woodstock: Larry Taylor

Samuel Lawrence Taylor, quien fuera miembro de la agrupación sesentera de blues rock, Canned Heat, falleció el pasado 18 de agosto a los 77 años, según informó el manager de la banda, Skip Taylor. El legendario bajista, también conocido como The Mole, murió a causa del cáncer que le fue detectado hace 12 años.

El neoyorquino (26 de junio 1942), se forjó dentro de una generación de talentosos músicos como el pianista y cantante Jerry Lee Lewis, junto a quien tocaba en sus inicios. The Gamblers fue el primer proyecto formal al que perteneció Taylor, de éste se desprendió el talento que más tarde conformaría The Mothers of Invetion, Beach Boys y The Ventures.

Tiempo después, Larry Taylor se alineó a las filas de Canned Heat, de las que fue parte desde sus primeros años (1967-1970), posterior a su salida, continúo tocando con la banda en ocasiones especiales y giras de reencuentro.

También realizó algunas colaboraciones con The Monkees durante la grabación de su disco debut homónimo y trabajó en algunos proyectos con el multiinstrumentista y precursor del blues inglés, John Mayall, así como con Tom Waits, Albert King, Solomon Burke, Buddy Guy, Wanda Jackson, Tracy Chapman, Charlie Musselwhite, JJ Cale, Harven Mander, o John Lee Hooker, por mencionar algunos.

Sus participaciones en el Monterey International Pop Music Festival (1967), y en el icónico Festival Woodstock (1969), se convirtieron en las más recordadas y destacadas en su carrera. El pasado lunes perdió la vida en su casa ubicada en Lake Balboa, California.