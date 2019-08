Muere Valerie Harper, "Rhoda" en "The Mary Tyler Moore Show"

La actriz estadounidense Valerie Harper, conocida en la década de los setenta por su papel de "Rhoda Morgesntein" en la serie de televisión The Mary Tyler Moore Show, murió este viernes a los 80 años víctima de cáncer.

Su esposo Tony se despidió con un mensaje publicado en las redes sociales de su hija Cristina Cacciotti: "Mi bella y cariñosa esposa de casi 40 años falleció a las 10:06 am después de años de combatir el cáncer. Descansa en paz, mia Valeria. -Anthony".

En 2013 fue diagnosticada con cáncer en el cerebro, pero cuatro años antes enfrentó problemas pulmonares a pesar de que la actriz nunca fumó; se sometió a una cirugía para extirparle un tumor del pulmón derecho, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

Después de sus problemas de salud, Harper regresó a trabajar en 2017 en el cortometraje My Mom and the Girl, en el que interpretó a una mujer con Alzheimer.

La neoyorkina debutó en Broadway en 1956 como bailarina, tuvo varias participaciones en el teatro y pequeñas actuaciones en la pantalla, antes de llegar a la fama como "Rhoda" en la comedia The Mary Tyler Moore Show, lo que le valió tres premios Emmy.

Apareció en 92 de los 168 episodios de este programa, para luego realizar su propia serie Rhoda de 1974 a 1978, con la que ganó otro Emmy.

Entre sus trabajos cinematográficos, destacan Li´l Abner, Freebie and the Bean, The Last Married Couple in América y Blame it on Rio.

ijsm