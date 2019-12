Muerte del hombre fuerte de Argelia lleva más incertidumbre al país

El jefe del ejército argelino, ­Ahmed Gaid Salah, considerado el hombre fuerte del país, murió repentinamente este lunes, a los 79 años, tras un infarto, según informó la televisión estatal.

La muerte de Gaid Salah, quien sucedió al dictador Abdelaziz Buteflika tras 20 años en el poder a raíz de la oleada de protestas populares, llega apenas once días después de las elecciones presidenciales, tildadas de “farsa” por los manifestantes.

En los comicios, donde todos los aspirantes eran oficialistas, se coronó el ex primer ministro Abdelmajid Tebún, con apenas un 41 por ciento de participación.

Los manifestantes han mantenido las protestas, y se centraron los últimos días en desconocer el mandato de Tebún y en denunciar el poder de Gaid Salah en la sombra.

Las críticas contra Gaid Salah se centraron en que no abrió un verdadero proceso de transición a una democracia plena. Tebún decretó siete días de duelo oficial.