Mujeres, al frente de los presupuestos escolares

Dio inicio el nuevo esquema de rehabilitación y mantenimiento de escuelas y el papel de las mujeres será primordial, según lo expuesto ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En 33 escuelas de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició la rehabilitación de escuelas, responsabilidad que le fue retirada al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), ya desaparecido, a través del envío de recursos directos desde la Tesorería de la Federación a comités de padres de familia, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que el dinero será dispuesto sólo si una mujer encabeza la tarea de mantenimiento de los planteles escolares bajo el programa La Escuela es Nuestra.

De gira por comunidades y pueblos originarios de Querétaro, el jefe del Ejecutivo explicó que se ha establecido la entrega de hasta 500 mil pesos a escuelas que tienen de 150 alumnos en adelante.

“Los padres de familia, el comité, decide qué hacer con el recurso que les entrega la Tesorería, pero ese dinero debe llegar a una mujer que encabece el comité, porque las mujeres son más honestas”, dijo el mandatario.

Precisó que en esta región serán en total 37 centros educativos que contarán con el apoyo del gobierno federal.

“Este programa La Escuela es Nuestra consiste en que van a recibir las escuelas un presupuesto anual. Ya el presupuesto para la escuela, para el mantenimiento no va a pasar por las instancias del gobierno federal ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal, sino que va a llegar desde la Tesorería de la Federación a la escuela”, indicó.

El mandatario detalló que las madres, padres de familia se reúnen, forman su comité y ese comité va a recibir el presupuesto. De cinco a 50 alumnos, 150 mil pesos. De 50 alumnos a 150 alumnos se otorgan 200 mil pesos y si el plantel atiende a más 150 alumnos son 500 mil pesos los que se destinan.

Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en que este programa va a funcionar si una mujer lleva las riendas del presupuesto público que se entregará para el mantenimiento de las escuelas en las comunidades indígenas, en las más pobres.

“Lo único que estamos recomendando es que en el comité, el tesorero de ese comité, sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres, y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya lo vamos a rifar”, subrayó.

El pasado 25 de septiembre entró en vigor la nueva Ley General de Educación, con la que quedó abrogada la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y la Ley General de Educación (Inifed), una norma que operaba desde 1993, pero expertos y técnicos de construcción, bajo la sospecha de la corrupción, fueron reemplazados por los comités de padres de familia.

En esta gira —que abarca al Estado de México—, el inquilino de Palacio Nacional informó que en Amealco de Bonfil hay 48 jóvenes que gozan de una beca para sus estudios superiores y que provienen de familias de muy bajos recursos. Por ello reiteró uno de sus lemas de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

López Obrador dijo que está pendiente de los temas de seguridad, uno de los principales retos de su gobierno, regresar la paz a México, pero también se ocupa del bienestar de los más necesitados, y éstos son los habitantes de las comunidades indígenas, donde destaca la organización social, los valores y conductas de honradez.

NO CAMBIES Y EMPIECES A CREER QUE TÚ DECIDES TODO, DICE INDÍGENA AL PRESIDENTE. Indígenas otomíes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no desatender nunca a los pueblos originarios y no perder el respeto del pueblo pensando que puede tomar decisiones sin consultar a los demás.

El mandatario fue recibido por mujeres otomíes que realizaron un rito de bienvenida y purificación. Mientras era “purificado” con incienso y se le otorgaba un bastón de mando, una de las mujeres tomó el micrófono y se dirigió al presidente, a quien saludó y bendijo.

La mujer le pidió no perder el respeto del pueblo pensando que puede tomar decisiones sin consultar a los demás.

“No cambies tú, no cambies tu forma de sentir, de pensar y de actuar, no empieces a creer en tu persona, que tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo”, expresó la mujer con López Obrador de frente ataviado con un arreglo floral y un bastón de mando.

Durante su discurso, el Presidente de la República dijo que su gobierno está empeñado en resarcir la deuda que se tiene con los pueblos originarios que han estado en el abandono.

Expuso que durante los casi cinco años que le quedan como jefe de la Nación se seguirá privilegiando a los pobres y las comunidades originarias del país. “Son los pobres y los indígenas de México los protagonistas en esta transformación”, afirmó el mandatario.

“Queremos atender y escuchar a todos, pero darle la preferencia de la gente humilde, no es discurso, no es demagogia, son hechos”.

López Obrador explicó que en 14 meses ha logrado que en el 95 por ciento de los hogares de indígenas al menos un apoyo de Bienestar se entregue. No obstante, afirmó que su meta es que este año el cien por ciento de los hogares originarios cuenten con algún apoyo.