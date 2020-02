Muñoz Ledo llama hipócritas a Gobernación y al INM

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo llamó hipócritas a las autoridades de Migración, pero principalmente a las de la Secretaría de Gobernación que le están haciendo el trabajo sucio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para contener el paso de centroamericanos desde la frontera sur.

“Como Estados Unidos no puede sellar, cerrar la frontera norte, entonces cierra la frontera sur. En eso está metido Trump. Hay una hipocresía que vamos a tratar de descubrir ahora, hay una hipocresía fundamentalmente de Gobernación, porque se le está haciendo el trabajo sucio, siempre se le ha hecho a EU, pero bajita la mano; ahora tiro por viaje nos ordena”, dijo Muñoz Ledo previo a un recorrido por la Estación Migratoria Siglo XXI, organizado por la presidencia de la Mesa Directiva y los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados para conocer las condiciones de detención de migrantes centroamericanos.

Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo reconocerse como defensor de migrantes, reiteró que el gobierno mexicano está obligado a cumplir con el artículo 11 constitucional y los tratados internacionales suscritos en favor del libre tránsito de las personas que buscan refugio por razones humanitarias.

Luego de recorrer la estación migratoria, el octogenario legislador, que se presentó ante los medios en Chiapas como “diputado del montón” (de la fracción de Morena) indicó que México tienen la necesidad de crear un programa modelo para el mundo entero.

“Nosotros somos la frontera entre el mundo desarrollado y el mundo por desarrollar. México puede ser un programa modelo coordinando las agencias internacionales, es, coordinando a las agencias mexicanas a través de Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), coordinando a las autoridades locales, pero primero hacer la infraestructura”, expuso el morenista.

En presencia de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, y de los líderes parlamentarios del PAN, PT, PES, PRD, el exembajador de México en la Unión Europea, subrayó que de todos los años que ha sido parlamentario, esta visita que hicieron las representaciones de las bancadas es la más fructífera, pero quedaron en última instancia dos cosas: la defensa irrestricta de los derechos humanos por los migrantes y la necesidad de crear un programa modelo. Criticó que siendo Chiapas el estado más rico del país, porque genera treinta por ciento de la energía eléctrica, veinte por ciento del petróleo y quince por ciento del total de la producción energética, se carezca de infraestructura.

Volvió a descalificar el trabajo del Instituto Nacional de Migración (INMI) que depende de la Secretaría de Gobernación. Sin mencionar el nombre de Francisco Garduño, titular del INMI, Muñoz Ledo dijo que (el comisionado) del Instituto de Migración llegó. saludó solemnemente y se fue. En cambio, destacó a los representantes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que es la parte internacional de Naciones Unidas bien orientada, pero el problema es que faltan recursos para la atención al problema migratorio y una visión de futuro.

“Migración, desde que yo la conozco, el alma fea del gobierno. México viene de un pasado nacionalista que no hemos modificado ni en la ley, ni en la realidad, aunque estamos en otra etapa de la historia… Migración ha sido, por desgracia no hemos cambiado, la mano dura o la mano peluda del gobierno”, enfatizó el diputado de Morena.

COMAR, CON PRESENCIA EN ESTACIÓN MIGRATORIA. Laura Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que derivada de esta visita de parlamentarios, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estará de manera permanente en la Estación Migratoria Siglo XXI.

En tanto, Mario Delgado dijo, a manera de final del balance tras el recorrido por Tapachula, que la visión de desarrollo regional es la respuesta al tema de migración en el corto y en el largo plazo, de lo contrario se estará siempre con las consecuencias que se vuelven inmanejables o que tienen después consecuencias indeseables para los gobiernos locales, para las comunidades y para los propios migrantes, que no encuentran el sueño que vinieron a perseguir.

‘MAQUILLARON’ ESTACIÓN CON MANO DE OBRA MIGRANTE. Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, reprochó que autoridades de Migración pintaran de última hora el Instituto Nacional de Migración, pues a su arribo al lugar en Tapachula, Chiapas, diversos legisladores encontraron que todo olía a pintura, a recién pintado, a pintura fresca.

Al respecto, Mario Delgado, líder de los diputados federales de Morena, refirió —a manera de justificación— que el presidente municipal de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, les comentó a algunos legisladores que como parte de los empleos que están dando a los migrantes es para este tipo de actividades, pero es empleo, no que estén obligando a los migrantes a realizar ese tipo de actividades.

Y volvió Muñoz Ledo a desenmascarar la versión oficial: “Yo pienso exactamente distinto, fue un desastre esa visita, fue una burla esa visita, además estuvieron altaneros (los responsables del lugar), no querían que ni siquiera con un celular fotografiáramos. Nosotros veníamos a otra tarea. Fueron hostiles, majaderos, no aceptaron ni una discusión jurídica, no aceptaron entrevista y ocultaron algo que ya sabemos, desde siempre, migración ha sido la mano dura o la mano peluda del gobierno mexicano, y ahora ya estamos como trumpitos”, criticó Muñoz Ledo.

La comitiva legislativa estuvo ayer en la Estación Migratoria Siglo XXI, en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en el Servicio Jesuita a Refugiados, en la organización social Una Mano Amiga, A.C., y en las instalaciones de Save the Children.

Al cierre de esta edición, aún no se había generado información sobre la visita de diputados al DIF municipal, donde concluirían sus actividades por Chiapas.