Murió el destacado compositor argentino Tino Geiser a los 75 años de edad

Foto: (Especial) La causa de su muerte aún no han sido revelada.

El compositor y arreglista argentino Tino Geiser falleció, dejando un legado musical para artistas como Emmanuel, Guadalupe Pineda o Alberto Cortez.

La noticia fue confirmada por la Sociedad de Autores y Compositores de México: “Lamento el sensible fallecimiento del maestro Tino Geiser. Compositor, arreglista, pianista y director musical”, firmó su Presidente, Armando Manzanero, en una publicación en redes sociales.

Nacido en Santa Fé, Argentina, el 10 de noviembre de 1944, Agustín Sexto Fagiolani Geiser, estudió piano y composición en la Escuela Superior de Música de Santa Fe, y posteriormente Composición en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires.

Entre sus obras más reconocidas destacan Te quiero, No he sido yo, Pienso en ti, Esto me duele más que a ti, o Sola, además del trabajo para cerca de cincuenta filmes o telenovelas como Lo blanco y lo negro, Amor en silencio y Los extraños caminos del amor.

En su papel de director musical, Tino Geiser hizo arreglos en festivales y obras de teatro, entre las que pueden nombrarse Nunca en domingo y Qué plantón. Además, trabajó junto a decenas de músicos como arreglista, pianista y director, acompañando a Emmanuel, Lupita D’Alessio, Juan Gabriel, Pablo Milanés, Guadalupe Pineda, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, María José, Yuridia, Menudo, Magneto, Paulina Rubio, Yuri, Mijares, Pandora, José Luis Perales, Raphael, Paloma San Basilio, Alberto Vázquez, César Costa, Manoella Torres y Espinoza Paz, por mencionar a algunos.

En su carrera musical recibió algunas distinciones entre las que destacan el Premio Kawakami al Mejor Arreglo Musical por “You’ve gotta have someone” en el Festival Yamaha de la Canción de 1981, en Japón, así como el reconocimiento Trayectoria 25 Años de la Sociedad de Autores y Compositores de México en 2019.

Allegados a la industria musical han expresado sus condolencias, entre ellos el productor Armando Ávila, así como los cantantes Manoella Torres, Miguel Inzunza y Guadalupe Pineda.

“Otra enorme pérdida en el mundo de la música. Me acabo de enterar que falleció mi querido amigo Tino Géiser, productor musical y quien me hizo discos como el de Te amo y otros muchos. Un enorme abrazo a toda su familia y sus seres queridos”, escribió Pineda.