Murió el joven protagonista de The Flash y Supernatural: Logan Williams

Logan Williams, el actor conocido por interpretar a la joven versión del protagonista Barry Allen en el drama de superhéroes de The CW, The Flash, murió repentinamente el jueves a los 16 años de edad.

Su madre, Marlyse Williams, confirmó su muerte diciendo que la familia está “absolutamente devastada”. Agregó que la pandemia de coronavirus y las restricciones de distanciamiento social han dificultado aún más el duelo familiar: “No puedo abrazar a mis padres que perdieron a su único nieto. Es difícil”, declaró.

La estrella de Flash, Grant Gustin, quien interpreta la versión adulta de Barry Allen y su alter ego titular, rindió homenaje a Williams en Instagram el viernes.

“Solo escuché las devastadoras noticias”, escribió Gustin a través de su cuenta de Instagram, adjunto a una foto donde aparecen él, Williams y Jesse L. Martin en el set: “Esta imagen fue al principio de la filmación del episodio piloto de The Flash en 2014. Me impresionó no solo el talento de Logan sino su profesionalismo en el set. Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro, es un momento inimaginablemente difícil para ellos. Por favor mantengan a Logan y a su familia en sus pensamientos y oraciones durante lo que ha sido un momento extraño y difícil para todos nosotros. Enviando amor a todos”, añadió el actor.

Williams apareció por última vez en The Flash en el estreno de la segunda temporada, que se emitió en 2015. También interpretó a Miles Montgomery en el drama When Calls the Heart de 2014 a 2016 y apareció en Supernatural, The Whispers y en la película para televisión The Color of Rain.

“Con su talento y su hermosa apariencia, Logan tenía el potencial de ser una gran estrella”, dijo su madre.

