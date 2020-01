Murió El Requinto de Oro, Chamín Correa

El músico mexicano Benjamín Correa, mejor conocido como Chamín Correa, falleció este martes a los 90 años de edad, informó el cantante Carlos Cuevas, a través de su cuenta de Twitter: “Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo el requinto de México @ChaminCorrea, creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas. QEPD”, menciona la publicación.

“Trabajar y ganarle a la vida, no que la vida nos gane a nosotros. Tratar de seguir trabajando y alimentando el espíritu con música. Trato de estudiar mucho, así como los deportistas practican todos los días, yo practico todos los días con mi guitarra”, mencionó el también productor, Chamín Correa durante una entrevista realizada en 2009. Pues eran los objetivos que lo impulsaron a continuar creando música hasta la actualidad.

El también conocido como El Requinto de Oro, fue cofundador del trío musical Los Tres Caballeros desde 1951, de la mano de Roberto Cantoral y Leonel Gálvez. Su guitarra hizo grandes aportes a la música tradicional latinoamericana, principalmente dentro del ranchero, el bolero y el tango.

“Me preocupa que no haya gente que se prepare para cantar el bolero. Se trata de saberlo sentir, se siente con el corazón y con la cabeza. Boleristas como Javier Solís, aunque fuera ranchero, ya lo traían en el alma. Me preocupa que no haya gente dedicada, no es que no exista, es que no aprenden”, sentenció el arreglista de temas como “Pensando en ti”, “Toda una vida”, “Amar y vivir”, “Mi pensamiento” y “Ya no te quiero”, pertenecientes al disco La sentimental Flor Silvestre (1964).

Asimismo, Correa dirigió y produjo para una gran variedad de artistas, desde Lucía Méndez, Enrique Guzmán, Rocío Dúrcal, Gloria Estefan, Óscar Chávez o Julio Iglesias, hasta Luis Miguel, Dulce, Tehua, Lucho Gatica y Tiranos del Norte, por mencionar algunos.

En 2010 recibió la Medalla al Mérito Musical otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual dedicó a sus primeros compañeros y amigos en el escenario: “Cuando me estaban poniendo la Medalla de Oro, me acordé cuando fundamos Los Tres Caballeros y recordé tanto a Roberto Cantoral como a Leonel Gálvez, y creo que ellos también se lo merecen. Si ellos estuvieran aquí, estarían tan felices como yo”, comentó en otra entrevista, posterior a recibir dicho reconocimiento.

Con más de un lustro de trayectoria y más de 150 producciones discográficas sobre sus hombros, Chamín Correa supo mantenerse en la escena musical actual: “Gracias a Dios porque me permitió llegar a este momento y sentir que la cultura en México, especialmente en el Distrito Federal, toma otras dimensiones”. Descanse en paz.