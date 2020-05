Murió Fred Willard, actor de la serie “Modern Family”

Wallard fue conocido por sus papeles en películas como American Pie, WALL·E, Christopher Guest, This Is Spinal Tap, El experto, Very Important Perros y Músicos grandiosos. También actuó y fue nominado por sus personajes en las series de televisión Everybody Loves Raymond, y la exitosa Modern Family, donde interpretaba su papel de Frank Dunphy.

“Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, dijo su hija Hope al portal TMZ.

havh