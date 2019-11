“Muy pobre, la opinión del actual gobierno sobre arte e intelecto”: Pedro Friedeberg

Pedro Friedeberg presenta su exposición Fifípolis, conformada por 108 piezas entre esculturas, pinturas y gráfica. “México ya no es la capital surrealista, sólo es más desordenado”, añade

"Me parece muy pobre la opinión actual del gobierno sobre el intelecto, la sabiduría, la estética y los artistas”, señaló Pedro Friedeberg al presentar su exposición Fifípolis en la galería Maia Contemporary, la cual estará abierta hasta el 22 de diciembre.

Fifípolis reúne 108 piezas de escultura, pintura y gráfica. La obra central de la muestra es una ciudad surrealista en el siglo XXI, en la cual se resalta la exuberancia y la opulencia. “El concepto de Fifípolis surgió del léxico utilizado por el régimen contemporáneo, el cual ha introducido la palabra fifí como divisoria, la que nos separa de ellos”, dice el curador Alejandro Sordo.

El maestro Friedeberg no es un artista que se distinga por hacer arte político, explicó, él despoja el término fifí de su contenido peyorativo e identitario y hace una burla a esta idea de división que existe en la actualidad, aunque no podemos negar que, de alguna forma, el régimen surgió de la idea de la división, ellos y otros, de la otredad.

“A Pedro le gusta hacer ironía de todo su acontecer; en su obra encontramos partes de órganos como el cerebro, el corazón o una columna vertebral colocados dentro de esta ciudad, en la que cada edificio tiene un nombre surrealista como La secretaría de marina y más barkitos, Museo de bellezas insoportables, Inversiones invisibles, S.A. Aptos de interés social, o Clínica aleopática de enfermedades de la opinión”.

El último de los títulos hace referencia a una clínica que cura la enfermedad de la opinión, explicó Sordo. “Es una invitación a escuchar más ya que el maestro es un lector asiduo de varios periódicos y le gusta leer las opiniones, entonces se ha dado cuenta que ya todo el mundo tiene una opinión sobre todo, es también una ironía”.

Los títulos de edificios son totalmente idílicos y absurdos, resaltó Pedro Friedeberg, no obstante, agregó que “la opinión es una enfermedad de la estupidez, ya todo el mundo sabe todo, hasta los grandes”.

“Cada quien tiene derecho a su opinión, cada quien puede decir lo que quiera siempre y cuando no asesinen ni maten; debe haber lugar para todas las opiniones aunque algunas nos parezcan tontas o infantiles, porque me parece infantil tachar las cosas que uno no comprende, precisamente, como lo fifí”.

Por otra parte, Pedro Friedeberg expresó que el surrealismo es el último estilo estético ya que artistas como Juan Miró, Salvador Dalí y René Magritte, “son los mejores pintores del siglo XX, porque el XXI no ha producido ni un solo pintor, puros disque conceptuales”.

Asimismo, destacó que México ya no es la capital surrealista, sólo es más desordenado. “Todo el mundo es surrealista, hay surrealismo en Washington, París, Hong Kong, Moscú, etcétera. Los surrealistas fueron unos grandes profetas”.