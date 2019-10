My Chemical Romance se reencontrará con fans luego de seis años

Luego de seis años alejada de los escenarios, la banda estadounidense de rock, punk y emo, My Chemical Romance, se reencontrará con sus fans en un concierto en Los Ángeles, California.

La agrupación, que conquistó a toda una generación con su rock dramático y emocional, anunció su separación en 2013 luego de 12 años de carrera, puesto que irrumpieron en la escena en 2001.

Desde entonces, los rumores por ver nuevamente juntos a Gerard y Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro surgieron. Este jueves, a través de sus redes sociales confirmaron su regreso “Como fantasmas por siempre. ¿Están emocionados?”. El reencuentro será el 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles.

Los primeros comentarios a dicha publicación fueron de incredulidad; sin embargo, poco a poco los fans comenzaron a agradecerle a los músicos por su reunión: “He estado esperando esto por años”, “Estoy soñando”, “No lo puedo creer, es tanta felicidad”.

No faltaron los seguidores de otros países que les pidieron no olvidarse de ellos y solicitarle al grupo presentarse fuera de Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce si realizarán una gira o se trata de una única presentación.

La discografía de My Chemical Romance está conformada por I brought you my bullets, you brought me your love (2002), Three cheers for sweet revenge (2004) y The black parade (2006).

Así como Danger days: the true lives of the fabolous killjoys (2010), Conventional weapons (2013) y el recopilatorio May death never stop you (2014).