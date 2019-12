Nace “World War Zero”: famosos en busca de un “ejército” para salvar el planeta

Con un nombre apocalíptico para convencer de la urgencia del reto, más de sesenta grandes nombres de la política y el espectáculo lanzaron este domingo “World War Zero” (“Guerra Mundial Cero”), una coalición destinada a formar un “ejército” ciudadano que exija acción ante la crisis climática.

La iniciativa, liderada por el exsecretario de Estado estadunidense ­John Kerry, reúne a figuras como los actores Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Emma Watson y Ashton Kutcher; el cantante Sting o los expresidentes de EU Bill Clinton y Jimmy Carter. “Esto no se trata sólo de nuestro presidente (Donald Trump). Ningún país está haciendo el trabajo que se necesita”, dijo.

“Vamos a movilizar un ejército de personas que van a exigir una acción sobre el cambio climático que sea inmediata y suficiente para afrontar el reto. Las cosas están empeorando, no mejorando”, advirtió el que fuera canciller durante el segundo mandato de Barack Obama, cuando se firmó el Acuerdo de París sobre el clima del que Trump ha ordenado retirar a EU.

Este “ejército” del planeta organizará encuentros ciudadanos en todo EU a partir de enero, tanto en estados clave en las elecciones de 2020 como en zonas económicamente deprimidas o bases militares donde rara vez sale a relucir la necesidad de actuar ante la crisis climática.

Por su parte, Schwarzenegger, que fue el gobernador republicano de California entre 2003 y 2011 y se declaró “muy orgulloso” de la aprobación en ese estado de leyes para una transición a energías limpias, opinó que, para convencer a más conservadores “no hay que hablar siempre de cambio climático, que no significa tanto para muchos”, y usar más otros términos como “contaminación, porque eso supone una amenaza ahora mismo” y llega más a la gente.