Nach llega con espíritu de Almanauta

A un año del lanzamiento de Almanauta, Nach llega a la Ciudad de México para presentar su más reciente material este 30 de octubre en el auditorio del Pepsi Center WTC.

Bajo una consolidada trayectoria de más de 20 años en la escena iberoamericana del rap, Ignacio Fornés Olmo continúa manteniendo la esencia de la vieja escuela en su novena producción de estudio: “Creo que es un disco completo a nivel musical, contiene todas las vertientes que me llamaron la atención en su momento y quedaron ahí reflejadas, desde la música más soul, el rap más underground en un sentido estricto, hasta trap o música orquestal, hay un poco de todo”, dijo en conversación con Crónica.

“Su nombre tiene que ver con este océano infinito que es el alma y del cómo intento navegar en sus aguas para descubrirme un poco a mí mismo a partir de ahí, y saber dónde estoy”, señaló.

Con una maestría en el manejo de la pluma, el también poeta y escritor Nach Scratch –como se hacía llamar inicialmente, antes que la prensa y el público evidenciaran su incapacidad para escribir correctamente el seudónimo– llamó la atención desde sus primeras dos maquetas (D.E.P. - 1994 y Trucos - 1997), destacando dentro de la escena de rap en español con una implacable crítica social.

“Creo que me he ido adaptando a los tiempos, de acuerdo a mi gusto musical. A nivel lírico siempre he mantenido mi esencia porque no intento vender algo que no sea yo. Así que a partir de ahí intento pulir mis letras lo mejor posible, trabajar sobre tempos diferentes e intentar probarme a mí mismo para ver hasta donde llego y eso es lo que voy a seguir haciendo. La fuerza de la frase es de donde yo vengo. Las frases ingeniosas y las que cuentan sentimientos y sensaciones, es donde yo me fijo”, enfatizó.

Sus particulares colaboraciones han sido un sello característico del proyecto desde antes de convertirse en la clave del éxito de la escena musical actual. En el caso de Almanauta, corren a cargo de un multifacético listado de artistas como Ele, Enrique Bunbury, Residente, Kase.O, El B. José James y Klau, que nutrieron el material de estilos y ritmos.

“Yo creo que el hip hop como tronco principal, que viene de un árbol más grande que tiene que ver con el soul y el jazz, se ramifica mucho y al mismo tiempo siempre está moviéndose. Creo que lo bueno de la música urbana es que nunca se queda quieta, siempre está buscando más allá, busca nuevos sonidos y nuevas maneras de fusionarse apoyándose en la tecnología para ello, y eso me parece muy positivo. Lo de la letra ya es cuestión personal, como el hip hop que se guía por la fuerza de las palabras, para jugar con ellas y crear imágenes a través de ellas, es con lo que yo me puedo identificar”, reconoció.

Por ello, luego de trabajar juntos en Cazadores Instantes (2015), Nach recurrió nuevamente al productor Pablo Cebrián para fabricar Almanauta: “Le fui llevando referencias de cosas que estaba escuchando y él sobre cada temática fue haciendo una instrumental, ahí conectamos. Tiene un bagaje musical muy amplio y lo supo llevar a través de diversos ritmos y estilos”, destacó.

“Creo que hay tres ejes dentro del disco. El primero tiene que ver con mi relación con la música rap en ‘Los dos lados del telón’; el otro es algo que siempre está en mi estómago y que necesito contar, mi visión de la sociedad o de la realidad, en canciones como ‘Éxodo’: Yo pinto mis días con calma / La paz en el alma es mi arma / Mi luz brilla fuerte / Mirando de frente a su odio evitando que arda / Yo pinto mis noches sin jaulas / La sed de mi mente me salva / Buscando un mundo diferente / Un éxodo, un puente, lejos de sus garras…” dicta el verso del tema.

“Es un disco donde intento reflejar lo que en su momento también mi alma quiso contar, desde mi relación con el entorno en el que vivo, no solo al nivel de mi ciudad sino de mi país y mi planeta. Es un viaje a través del alma, por eso su nombre tiene que ver con este océano infinito que es el alma y del cómo intento navegar en sus aguas para descubrirme un poco a mí mismo a partir de ahí, y saber dónde estoy”, agregó.

El también sociólogo –graduado de la Universidad de Alicante, España– pone a correr su lírica hacia la construcción de un lenguaje inmerso en el que la ritma solo constituye la punta del iceberg de su crítica: “Hay una parte muy personal, de mis luces y sombras en temas como ‘Los zurdos mueren antes’ o ‘Cuando ya no esté’. Creo que es la proyección en la que se mueve el disco y supongo que también es mi vida, el trabajo, mi relación con el mundo y conmigo mismo. Al final es mi guía la que está allí mostrada”, concluyó.