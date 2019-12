Nacho Tahhan, la construcción de una carrera y la creación de El Club

Nacho Tahhan, uno de los actores más polifacéticos que han llegado a nuestro país en los últimos años, ha ido afianzando su carrera con el paso del tiempo, siendo parte de series como: Blue Demon, Caer en tentación, y más recientemente, El Club.

El actor español en este corto tiempo ha intentado transformarse en cada nuevo proyecto que encarna, buscando siempre evolucionar, cambiar y nunca enfrascarse en un rol específico. Sabe de la importancia de trascender y afrontar nuevos retos es el combustible para seguir en el camino de la actuación.

“En un principio, estar en un proyecto como El Club es algo que me llamaba muchísimo, en primer lugar, por trabajar con Camila Ibarra, porque sé que es alguien siempre buscando hacer cosas distintas y que tiene una visión peculiar de lo que se puede crear en televisión”, expresó Nacho Tahhan, en entrevista con Crónica.

“Por otro lado, al momento del casting y del papel que me tocó me sentí enganchado con el proyecto de una, porque mi personaje no es alguien que cabe en la definición del bueno o el malo, sino que va más allá, lo que implicaba un reto mucho más complejo”, añadió el actor protagonista de la serie.

El Club es una serie cien por ciento mexicana, producida por Argos Televisión, productora que se ha encargado de llevar proyectos distintos y que pocas veces se ven en la pantalla chica y su nueva producción no es la excepción, entre ellos Capadocia, Nada personal o Fortuna.

Está vez aliándose con Netflix, abordan el tema del narcotráfico en la Ciudad de México, desde una perspectiva en la que tres adolescentes residentes de las Lomas de Chapultepec deciden inmiscuirse en el trafico de drogas con el mero propósito de darle sentido a sus vidas; sin embargo, no tienen ni la menor idea de que se han metido en medio de una guerra sin cuartel.

“Mi expectativa sobre el proyecto desde un principio fue grande, porque cuando vez el planteamiento y cómo lo fuimos construyendo es algo que funciona. Porque aborda un rema recurrente desde un ángulo completamente distinto que casi nunca se ha tocado. Tendemos a estigmatizar a los dealers o vendedores de droga como alguien sin dinero y que parece maleante, aquí vemos el otro lado, donde estos chavitos que nacieron en cuna de oro se meten en toda esta temática criminal por decisión propia y no por necesidad”, explicó.

Las plataformas digitales están cambiando la manera en que consumimos cualquier tipo de entretenimiento. Netflix, es quien distribuye en exclusiva El Club, dando cuenta que el servicio de streaming más popular del planeta es quien le da cabida a proyectos que no encuentran una ventana de exposición en los medios tradicionales.

“Creo que como todo cambio tiene sus cosas negativas y positivas, la cosa es que los factores positivos de las plataformas son tan mayúsculos que lo negativo es eclipsado por completo. Ésta fue mi primera experiencia en una producción que era directa para el streaming y el cambio es notable, porque el ritmo es distinto, la velocidad de la producción es totalmente diferente a como trabajan las producciones convencionales de televisión, todo es mucho más rápido”, enfatizó.

“Pero, eso también ocasiona problemas, quizá como actores tenemos mucho más trabajo; sin embargo, las ideas de directores no siempre son plasmadas como se requiere y terminan siendo recortadas. Ése es probablemente el problema más grave que veo por ahora, pero al final, sólo el tiempo dirá a dónde se moverá toda esta revolución digital que aún no termina de moverse”, finalizó.