“Nací para estar arriba de un escenario”: Angélica María

"Yo nací para estar frente a las cámaras y arriba de un escenario en teatro”, con estas palabras Angélica María comienza a echar su memoria hacia atrás.

Nacida en Nueva Orleáns, Louisiana, el 27 de septiembre de 1944, mientras su mamá Angélica Ortiz acompañaba a su marido, el acordeonista Arnold Frederick Hartman, en una gira por Estados Unidos. Yolanda, hermana de su mamá, quien ya tenía un tiempo trabajando en el cine, llevó a su sobrina a una fiesta en donde se encontraron con el famoso productor Gregorio Wallerstein, quien les comentó que estaba buscando a un niño para su próxima película.

Angélica María se levantó el cabello y pidió: “¡Córtame el pelo y yo soy ese niño!”, tanta gracia le causó al productor que le pidió a la tía Yoli que la llevara a la audición de la película, que ella ganó, quedándose con el papel. La película se llamó Pecado, bajo la dirección de Luis César Amadori, lo que se convirtió en el inicio de una carrera sólida, a la que siguieron proyectos como Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme corazón y Mi esposa y la otra, película por la cual se hizo acreedora a un Ariel por Mejor Actuación Infantil, cuando sólo contaba con seis años de edad.

“Desde niña he tenido una pasión sin límite por la actuación y me siento muy afortunada de haber crecido dentro de la Época de Oro del cine mexicano, siempre he dicho que nací para actuar porque el cine es mi pasión”, dijo la actriz y cantante que responde a Crónica desde Los Ángeles, a propósito de su próxima actuación en el Auditorio Nacional, el próximo 9 de agosto, junto a otras figuras como Enrique Guzmán, César Costa, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra.

“Fui muy afortunada de haber crecido dentro de la Época de Oro del cine mexicano; Pedro Infante era un hombre adorable, era sencillo, lindo, un actor fuera de serie, era dulce conmigo, la primera escena que hice con él fue cuando se había quemado todo”, agregó Angélica, quien interpretó el papel de Florecita, al lado de Pedro Infante en la cinta Los Gavilanes (1956): “Pedro Infante me dijo: ‘Tú eres una gran actriz, porque hablas con los ojos, como yo’”.

En otro momento la cantante contó, después de un largo silencio, haciendo memoria y eligiendo sólo una de tantas, la experiencia que la marcó de por vida: “Podría ser cuando hice Mala Semilla en teatro, tenía 10 años. Hacía a una niña criminal que mataba hasta a su mamá pero yo tenía carita de angelito, nadie sabía que yo había matado”, comentó con una risa nostálgica. “Eso fue lo que marcó porque me dieron muchísimas ganas de seguir haciendo lo que para mí es lo más hermoso, que es el teatro”, agregó.

A propósito de su regreso al Auditorio Nacional, recordó que este recinto es importante para ella porque fue ahí donde cantó en público por primera vez, con la canción “Eddy, Eddy”, cover de un tema estadunidense adaptado por el entonces joven compositor Armando Manzanero: “Tenía 17 años. La gente luego me pregunta que por qué no canté ésta u otra canción, por eso hice muchos popurrís para que cupieran todas las canciones y así satisfacer a la mayoría”.

La Novia de México, como también se le conoce, reveló que a pesar de los años y la experiencia, aún siente nervios y no puede dejar de emocionarse por el concierto que ofrecerán con Los grandes del rock en el Auditorio Nacional: “La verdad se siente una gran felicidad porque yo crecí con esa música, soy fan de ellos, los admiro, los quiero y por si fuera poco son mis amigos”, expresó.

“El rock nunca va terminar, se podrá mejorar o hacer distinto pero la base será la misma. Pasan generaciones y yo me doy cuenta porque van muchos jóvenes y niños que se saben las canciones y es impresionante porque el rock and roll es un movimiento que aún no termina y lo podemos ver también en el cine ahora con la película de Queen. El rock es la base de todo”, afirmó.

El concierto “es toda una remembranza de la mejor época del rock and roll”, dijo. Y “si hay tiempo”, aseguró que no dudará en cantar “una rancherota”, soltó una carcajada. Luego agregó: “A Julissa y a Benny hace mucho no los veía. Roberto es una persona lindísima, a Enrique y a César que ya no los suelto, pues es una relación muy bonita de todos. Nos queremos, nos respetamos y nos admiramos”, concluyó.

Finalmente, la carrera de Angélica se resume en 58 películas, 20 telenovelas, 16 obras de teatro, 56 videoteatros, 64 fotonovelas, más de 600 programas de televisión, más de 500 canciones grabadas en 64 CD y 244 premios de toda América, que la convierten en una de las figuras más importantes que ha dado México. Actualmente trabaja en nuevos proyectos como el cortometraje Connie+Consuelo y saldrá una serie que verá luz el próximo año llamada Magdalena.