Nacionales ganan su primera Serie Mundial

Anthony Rendón sacudió al abridor Zack Greinke con cuadrangular en el séptimo inning, Howie Kendrick le dio la bienvenida al relevista Will Harris con jonrón de dos carreras y los Nacionales de Washington vinieron de atrás para derrotar anoche 6-2 a los Astros de Houston en el séptimo y definitivo encuentro de la Serie Mundial para proclamarse campeones, por primera vez en la historia.

El Clásico de Otoño del 2019 es el primero en toda la historia del Rey de los Deportes, que comienza y termina sin que ninguno de los equipos pudiera ganar en su parque, también es la primera vez en 1,420 series de postemporada al mejor de siete en MLB, la NBA y la NHL en la que el club visitante sale airoso en los primeros seis cotejos.

Sólo en dos ediciones anteriores de la Serie Mundial, las de 1996 (Yanquis vs Bravos) y 1906 (Medias Blancas vs Cachorros) el visitante había ganado los primeros cinco juegos.

Zack Greinke lanzó seis innings extraordinarios, pero en el séptimo tuvo un descuido con Rendón, quien la mandó del otro lado del prado izquierdo, para luego caminar a Juan Soto. El manager AJ Hinch jaló por Will Harris y no por Gerrit Cole, como todos esperaban. Kendrick no esperó mucho y al primer disparo la botó por el lado derecho para darle la vuelta al partido.

Hinch ya no supo qué hacer, jaló por el mexicano Roberto Osuna para completar la séptima y dos tercios de la octava, luego entraron Ryan Pressly, Joe Smith y terminó el mazatleco José Urquidy.

Cuando José Soto empujó a Adam Eaton con un sencillo frente al mexicano Osuna, volvió a poner su nombre en los libros de historia en cuanto a postemporada se refiere.

El jardinero dominicano de Washington, quien cumplió los 21 años de edad el viernes pasado, se convirtió en el jugador más joven en impulsar una carrera en un Juego 7 de la Serie Mundial desde que el Salón de la Fama Mickey Mantle lo hizo en 1952, a los 20 años, por los Yankees vs los Dodgers.

Además, Soto es el ligamayorista de menos edad en remolcar una carrera en un Juego 7 de una serie de postemporada desde que el venezolano Miguel Cabrera lo logró en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del 2003, por los Marlins contra los Cachorros, a los 20 años.

Con siete impulsadas en este Clásico de Otoño, Soto y Mantle (1953) son los únicos en la historia con 21 años o menos en alcanzar dicha cifra en una Serie Mundial.

Max Scherzer inició por los Nacionales y se mantuvo durante cinco entradas, fue tocado con dos anotaciones, la primera con jonrón del cubano Yuli Gurriel. El daño pudo ser mayor, pero los texanos dejaron a nueve hombres en las colchonetas, cinco de ellos en posición de anotar.

El zurdo Patrick Corbin entró a relevar y en tres innings de labor, aceptó dos hits, pero ninguno de ellos pasó de la inicial, los últimos tres outs corrieron a cargo de Daniel Hudson.