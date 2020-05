Nada, menos un virus, nos iba a echar a perder la fiestecita

El Barrio Chino de la Ciudad de México lució espectacular del 20 al 26 de enero. El año de la rata estaba iniciando. Fue un evento masivo en la misma semana en la que China aceptaba la gravedad del coronavirus, desplegaba fuerzas militares para hacer cumplir la cuarentena (hay lugares donde no se discute si se rompe o no el derecho ciudadano) y se inició la construcción de un gigantesco hospital COVID, el primero del mundo.

La masiva concentración en la calle de Dolores pudo no traer mayores repercusiones en términos de pandemia debido a la fecha, muy temprana, momento en el que la delegación Cuauhtémoc no tiene casos de contagio y la Ciudad de México apenas tiene uno en Azcapotzalco; es, además, un paciente que no será declarado hasta mucho después. La cronología oficial marca que el COVID-19 llegó a México el 28 de febrero mediante viajeros cronométricamente monitoreados que tuvieron viajes a Europa.

Pero en una fecha tan temprana como enero, las comunidades emigradas de China suelen saber más que sus anfitriones. Los primeros cubrebocas aparecen en la calle de Dolores, al igual que lo hacen en otros barrios chinos del mundo, a partir del conocimiento de prácticas preventivas que se aplican en la patria asiática.

Esa prevención proactiva va a estar eclipsada en México ante una actitud más atrevida que bien podríamos definir como “nada, menos un virus, nos va a echar a perder la fiestecita”.

Una cantidad notable de actividades masivas, culturales, artísticas, así como la turisteada a las pirámides y a la playa están anidadas en la mente de los nacionales cuando febrero corre sus días.

Además, la narrativa oficial teje en el aire una narrativa de seguimiento puntual de cada caso aparecido ¿cómo podría necesitarse entonces de precauciones excesivas? Del primer paciente oficial en México (día 28 de febrero) se hace la bitácora de viajes, lugar de contacto con el virus, seguimiento de sus movimientos, análisis a familiares en México a quienes pudo transmitir el virus. Eso va a pasar con todos los casos oficiales desde entonces, es la Fase I en la que las autoridades de Salud muestran que tienen al virus en la palma de la mano y no se le escapa ningún movimiento del bicho en territorio nacional.

Lo que ya nunca se explicará es el hecho de que cientos de casos se acumularán en las mismas fechas sin ese monitoreo a detalle. Esos casos son incorporados a posteriori en las estadísticas, sin ningún comentario y sin mencionar el efecto que pudieron tener en una Fase I en las que las medidas de contención eran más bien laxas.

El día 8 de marzo, una espectacular marcha de mujeres en contra la violencia e inequidad de género se realiza a mitad de información bastante escasa del coronavirus.

En los registros de laboratorio ha quedado asentado que la Ciudad de México tiene para esa fecha 42 casos con síntomas (la etapa en la que se es contagioso), 26 son mujeres.

Es 50 días después del año nuevo chino cuando queda claro que defensores de la fiesta sí que los hay. Un evento masivo como pocos, el Vive Latino, evita su cancelación y de allí saldrá la leyenda negra de una de la primera muerte por COVID-19 en México: un policía que hace labores de vigilancia en los conciertos.

El Vive Latino arranca el 14 de marzo, cuando la capital, sin saberlo, está lidiando con 184 casos de contagio.

En el Vive los amantes de la música se agolpan, muchos de ellos portan el cubrebocas, una práctica que entonces sí comienza a aparecer en la capital. Pero la sana distancia es algo aún desconocido.

La agencia fotográfica Cuartoscuro, documenta que el cubrebocas se está propagando en la Central de Abastos, aunque ese megamercado caerá presa de contagios muy pronto. Feria del Libro, congreso de comics y partidos de futbol son parte de lo que la capital del país vivirá en esa etapa. Cada entidad federativa hará lo propio. La fiesta sigue...

Cancún, otro punto que reventará con el contagio, está recibiendo europeos disfrutando el Caribe. Muchos turistas se verán durmiendo en el aeropuerto cuando los vuelos internacionales empiecen a cancelarse uno tras otro.

Vienen días en los que la derrota de la fiesta quedará clara. Poco a poco irá dejando paso a la cruda en forma de bastiones abandonados del huateque, del turismo, de la reunión culta que no se realizó; todos irán cayendo ante un virus que ha aparecido apenas tres meses atrás, en un mundo porfiado en su globalización y en las bondades de esa cercanía al antípoda.