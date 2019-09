Nahle descarta dar a privados más asignaciones en aguas profundas

La secretaria de Energía (Sener), Rocío ­Nahle García, aseguró este miércoles que Petróleos Mexicanos no cederá en sus compromisos en aguas profundas y de producción de gas natural a compañías privadas, ya que la empresa productora del Estado ya tiene sus asignaciones.

Luego de su participación en el Foro “Energy Meet Point: innovación que impulsa al sector energético”, la titular de la Sener señaló: “No, no los va a dejar (ambos negocios), ahí están. Pemex ya tiene asignaciones que se hicieron en diferentes rondas en asociación con otras empresas y ahí están”.

En cuanto a la producción estimada, dijo que “nunca en la historia de Pemex en un año se habían intervenido 20 campos al mismo tiempo. Son campos donde tenemos alta posibilidad de encontrar, que es ahí donde está nuestro petróleo”.

Asimismo, refirió que se trata de aguas someras y tierra e insistió en que la estrategia no apunta por las aguas profundas porque “es muy caro y en las rondas ya se entregaron varios pozos a empresas privadas e incluso a Pemex”, por lo que no habrá más asignaciones y no se entregarán a empresas privadas.

“Ya lo hemos dicho, lo dijo el presidente, y lo digo yo como secretaria de Energía responsable del sector: los 107 contratos que se asignaron ahí están, estamos esperando que produzcan, que den resultados, apenas tenemos resultados de 1 de 107, que es Eni, que está produciendo, y vamos a esperar los resultados de los demás”, aseguró.

Por otra parte, Nahle destacó que se prevé que en diciembre próximo Pemex alcance un nivel de procesamiento en sus refinerías de 900 mil a un millón de barriles diarios.

Al respecto, expuso que al inicio de la actual administración esas refinerías operaban a un nivel de 32% y actualmente trabajan a 42%.

Asimismo, precisó que a partir de este mes iniciaron paulatinamente con las rehabilitaciones de las refinerías de la empresa productiva del Estado.

De hecho a Pemex se le otorgóaron este año 12 mil 500 millones de pesos para adquirir refacciones, ya que hay plantas que por cuestiones elementales no operaban.