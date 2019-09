Natalia Jiménez le canta a México

Ante la falta de nueva música original de mariachi, la intérprete española Natalia Jiménez ofrece su propuesta bajo el título de México de mi corazón: “Hace muchos años que quería hacer música mexicana, hasta este día se me dio la oportunidad de poder cantar rancheras como a mí me da la gana”, dijo al presentar su material.

“Es muy difícil tomar el aire y llegar al final en ciertas frases, saber cómo atacar las notas y tienes que analizar cada verso, así se canta la música vernácula, y aquí está el resultado”, agregó.

El blues y el rock han sido los sonidos que prevalecen en los inicios de Jiménez, sin embargo, al escuchar a Chávela Vargas y sentir la energía de un mariachi, es que decidió hacer un álbum.

“En España tenemos la mala costumbre de cantar en inglés, a veces cosas que ni siquiera sabemos que dicen, aquí en México descubrí un mundo nuevo de interpretación, más aún cuando grabe hace años con Juan Gabriel, me di cuenta que con mi voz puedo contar historias y desarrollarlas a mi manera”, contó.

Natalia grabó temas como “La cigarra”, “Sombras nada más”, “Amor eterno”, “Me muero”, “Amanecí en tus brazos” y más, en los que tiene invitados como Paquita la del Barrio, El Bebeto, Carlos Rivera, Banda MS, Pedro Fernández y Lila Downs.